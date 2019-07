Cresc vanzarile de ceasuri de mana

Vara reprezinta o perioada foarte buna pentru vanzarile de ceasuri de mana, inclusiv in Romania. In perioada aceasta se vand cel mai bine ceasurile sportive (pentru alergari), ceasurile care rezista la apa – inclusiv apa sarata, si, nu in ultimul rand, ceasurile fashion.

“Pentru ca tinerii vor sa arate foarte bine in perioada festivalurilor”, zambeste Dragos Diaconu, CEO Watchshop.ro, business de ceasuri care tinteste o cota de piata de circa 18% pe online.

S-a deschis primul magazin fizic, in AFI Palace Cotroceni, dupa o investitie de 35.000 de euro, unde sunt disponibile peste 300 de modele de ceasuri si aproximativ 100 de curele si alte accesorii.

“Este un prim pas prin care incercam sa perfectionam modelul de offline si, spre inceputul anului viitor, vom lua in calcul deschiderea unui al doilea magazin. Practic, din magazin pur online, devenim acum omnichannel – clientii vor putea veni aici pentru service, pentru a ridica comenzile online sau pentru retururi”, spune Dragos.

De ce AFI? “Pentru ca acest mall are cel mai mare trafic din Romania, profilul clientilor este asemanator cu alor nostri – tineri, venituri medii spre mari -, si a contat si logistica. Mall-ul este aproape de sediul si depozitul nostru”.

“Intreaga piata de ceasuri originale online se duce spre 10 milioane de euro anul acesta, si noi tindem spre o cota de 18% din intreaga piata”.

Business-ul este prezent in 15 magazine in care vinde produsele importate exclusiv in Romania. Magazinele sunt atat in Bucuresti, cat si in cateva orase mari (Cluj, Timisoara, Brasov, Galati), iar pana la finalul anului Watchshop.ro estimeaza colaborari cu alte 10 magazine, pentru o acoperire reprezentativa la nivel national.

“Exista si brand-uri care au legatura cu Romania – ceasuri realizate de designeri romani, ceasornicari care au origini romanesti, precum Noah, de exemplu, sau Peren by Transylvania. Mai este si Designed by Augustin Matei, cel care i-a facut cadou un ceas Papei si o sa colaboram in curand cu el, pentru un proiect interesant”, spune, zambind, CEO-ul Watchshop.ro.

Watchshop.ro estimeaza o crestere de 15% a afacerilor pe anul acesta, pana la 1,6-1,7 milioane de euro.

sursa wall-street.ro