Salariati vs someri in Bucuresti

Din totalul de 15.559 persoane inregistrate in evidentele AMOFM Bucuresti, 1.927 erau beneficiari de indemniztie de somaj, iar 13.632 erau someri neindemnizati, iar cei mai multi someri, 4.584, au varste intre 40 si 49 de ani, urmati de cei cu varste intre 30 si 39 de ani – 3.926. 138 de someri au pana in 25 de ani.

Somerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare in totalul somerilor inregistrati in evidentele AMOFM Bucuresti (33,92%), urmat de cei cu studii superioare (28,14%), iar 18,02% au absolvit scoala profesionala/de arte si meserii. Somerii cu nivel de studii gimnaziale reprezinta 17% din totalul somerilor inregistrati, cei cu studii postliceale sunt 1,89%, iar cei cu studii primare si fara studii, 1,03%.

Structura somerilor inregistrati pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezinta astfel: 2.185 persoane foarte greu ocupabile, 4.887 greu ocupabile, 4.412 mediu ocupabile, iar 4.075 sunt persoane usor ocupabile.

Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii aprilie 2019, la 1.030.688 persoane, in crestere cu 14 persoane fata de luna precedenta si cu 17.926 persoane (1,77%) fata de aceeasi luna din 2018.

Castigul salarial mediu brut era, la finele lunii aprilie 2019, de 6.686 lei (6.633 lei in martie 2019 si 5.889 in aprilie 2018), iar cel net de 4.063 lei (4.024 in martie 2019 si 3.531 in aprilie 2018).

Pe de alta parte, la finele lunii aprilie erau inregistrati 15.575 someri, fata de 15.650 in luna precedenta, iar rata somajului se situa la 1,3%, in cazul femeilor aceasta fiind de 1,4%.

In ceea ce priveste pensionarii, numarul acestora era de 483.939 persoane la finele primului trimestru din acest an (485.013 in martie 2018), iar pensia medie se cifra la 1.504 lei (1.363 lei sfarsitul trimestrului I 2018).

sursa wall-street.ro