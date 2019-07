West Gate prelungește contractele de închiriere a spațiilor de birouri cu Carestream Dental și Carestream Health

Parcul de afaceri West Gate din vestul capitalei, deținut de Genesis Property, semnează extinderea contractelor de închiriere cu compania globală Carestream Dental pentru încă cinci ani și cu compania canadiană Carestream Health pentru încă un an.

„Locația potrivită, talentul și accesul la resurse sunt factori cheie pentru dezvoltarea, creșterea și diversificarea portofoliului de afaceri al Carestream Dental România. În primul an de la înființarea centrului din București ca entitate independentă am creat roluri și am tranziționat activități în toate ariile funcționale, echipa dublându-se în dimensiune și oferind suport clienților și partenerilor din toată lumea, incluzând Europa, SUA, Asia. Pentru angajații noștri contează foarte mult să ajungă ușor la birou și să stea într-un spațiu în care să nu simtă atât de mult presiunea orașului. Amplasarea West Gate, la cinci minute de metrou, pe o magistrală mai puțin încărcată, și serviciile furnizate ne-au convins să rămânem pe mai departe aici. Bucureștiul este o locație importantă pentru noi și vom continua să investim aici pe viitor”, a declarat Mariana Iancu, Director General al Carestream Dental România.

Carestream Dental este o companie globală, furnizând soluții și tehnologie digitală dentară, având peste 1,400 angajați și birouri în 24 de țări. Devenită companie independentă după separarea de Carestream Health în 2017, Carestream Dental și-a continuat angajamentul de a furniza soluții și servicii inovatoare profesioniștilor în medicina dentară și pacienților acestora. În ultimii doi ani, compania a lansat produse de top premiate cu cele mai înalte distincții, cum ar fi sistemul de radiologie digitală 3D și freza digitală care poate produce coroane dentare pentru restaurare în aceeași zi, fiind nominalizată în 2019 de CIO Review în top 50 soluții de viitor. Prelungirea contractului cu West Gate pe următorii cinci ani susține misiunea companiei: transformăm industria dentară, simplificăm tehnologia și schimbăm viețile oamenilor din România și restul lumii.

„Atât Carestream Health cât și Carestream Dental sunt parteneri importanți pentru noi, apreciem faptul că ne-au acordat încredere și au decis să rămână în West Gate. Suntem încrezători că facilitățile pe care le punem la dispoziția angajaților companiilor din parcul nostru de birouri contribuie la creșterea calității vieții la birou și la performanța muncii acestora. În plus, serviciile de facility management asigurate de echipa noastră sunt gândite să preia integral responsabilitatea administrării lor din grija chiriașului, astfel încât acesta să se poată concentra integral pe activitatea sa, acest aspect fiind un element diferențiator apreciat de chiriașii noștri”, a spus Liviu Tudor, președintele și fondatorul companiei Genesis Property.

Noile contracte cu companiile Carestream Health și Carestream Dental marchează a treia prelungire contractuală semnată de West Gate în acest an, după cea cu Ericsson România (în februarie 2019) și cu Societe Generale European Business Services (în mai 2019).

În prezent, gradul de ocupare al parcului de birouri West Gate este de 100%.

Parcul de birouri West Gate pune la dispoziția comunității de business (formată din peste 10.000 angajați și studenți) o gamă largă de servicii și facilități, precum: o unitate de cazare de patru stele, trei spații de parcare dedicate (o parcare multilevel de 600 locuri, o parcare cu plată de 170 locuri și o parcare a campusului de 180 locuri), restaurant, supermarket, 5 cafenele, o spălătorie auto, curățătorie de haine, sală de fitness, teren de sport, spații de relaxare exterioare pe iarbă și piscină exterioară dotată cu pistă de alergare și rollerblading.

Printre companiile care au sediul în West Gate, se mai numără companii precum Societe Generale European Business Center, Siemens, Accenture, Ericsson, WNS, Citi, Alpha Bank și Medicover.

West Gate Business Park cuprinde 5 clădiri clasa A, cel mai mare campus privat studențesc din România – West Gate Studios, o unitate de cazare Studio One – Accommodation Suites (cu o capacitate de cazare de 32 de camere). West Gate dispune de 15.000 mp spații verzi exterioare, fiind parcul de birouri cu cel mai generos spațiu verde ca suprafață, din București.

West Gate este amplasat în cartierul Militari, în imediata apropiere a stației de metrou Preciziei, fiind compus din cinci clădiri de birouri, având o suprafață totală închiriabilă de 75.000 de metri pătrați.