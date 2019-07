Deficit bugetar record pe ultimii 8 ani

Bugetul general consolidat a incheiat primele cinci luni ale acestui an cu un deficit de 1,4% din Produsul intern brut (PIB), respectiv 14,7 miliarde de lei, acesta fiind cel mai semnificativ sold negativ din ultimii 8 ani.

Dupa primele patru luni ale anului, deficitul bugetului consolidat a fost de 11,4 miliarde de lei (1,1% din PIB) inseamna ca, in luna mai, soldul negativ a fost de 3,3 miliarde de lei.

Un nivel similar al deficitului bugetului consolidat a fost inregistrat in primele cinci luni ale anului 2011, cand acest indicator a reprezentat 1,36% din PIB, potrivit datelor de arhiva ale Ministerului Finantelor.

Conform datelor publicate luni de Ministerul Finantelor Publice, veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 11,6% la cinci luni, iar cheltuielile au consemnat un avans de 16,3%.

In perioada ianuarie – mai 2019, veniturile bugetului general consolidat s-au cifrat la 123,8 miliarde lei, reprezentand 12% din PIB, comparativ cu 11,7% din PIB in aceeasi perioada a anului 2018. Procentual, veniturile au fost cu 11,6% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent.

S-au inregistrat scaderi ale incasarilor din impozitul pe salarii si venit cu 7,9% pe fondul reducerii, incepand cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, masura care s-a reflectat in incasari incepand cu luna februarie 2018.

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt in suma de 138,5 miliarde lei, cu 16,3% mai mari fata aceeasi perioada a anului precedent.

Cheltuielile de personal sunt cu 24,6% mai mari fata de cele realizate in primele cinci luni ale anului 2018, cresterea fiind determinata de majorarile salariale acordate in temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Iar cheltuielile cu bunuri si servicii au crescut cu 14,8% fata de primele cinci luni ale anului precedent. Cresteri semnificative se inregistreaza atat la bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, cat si la bugetul de stat.

