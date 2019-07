Peste 60.000 de firme s-au ,,evaporat” din economie in 2019

Numai putin de 62.530 de firme si PFA-uri au fost radiate de la Registrul Comertului in primele 5 luni din acest an, cu 75% mai multe decat anul trecut.

Este un semnal de alarma avand in vedere ca multe dintre aceste companii activeaza in domenii cu dezvoltare ampla pe orizontala, precum comertul, industria prelucratoare, transporturile si depozitarea.

Intr-o economie in care blocajul financiar este prezent la scara larga, plata cu intarziere a facturilor fiind aproape generalizata, inchiderea unei firme poate avea consecinte semnificative pe lantul economic.

Cum peste 90% din firme sunt slab capitalizate, orice incident de plata fiind de natura sa duca la blocarea activitatii, disparitia a zeci de mii de firme poate avea consecinte semnificative.

Multe dintre ele au fost radiate din oficiu, pentru ca nu si-au redus clasele de activitati in termenul stabilit de lege, la 5 in cazul Persoanele Fizice Autorizate (PFA) si respectiv la maxim 10 in cazul Intreprinderilor Individuale (II).

Altele au fost inchise pentru ca n-au mai rezistat mediului economic plin de provocari.

,,Sunt, in general, microintreprinderi si firme mici, fara putere financiara si care nu reusesc sa faca fata provocarilor generate de business. Intr-o economie in care creditul furnizor este la moda, iar facturile se platesc, in medie, la 60-90 de zile, pentru o firma mica, care are sanse extrem de reduse sa obtina o linie de finantare, supravietuirea tine de un fir de ata, de modul in care reuseste sa isi asigure cash-flow-ul. Pusi in fata unor astfel de provocari, multi aleg sa renunte la business’’, afirma expertii de la Sierra Quadrant.

Cele mai multe firme radiate in perioada ianuarie-mai 2019 au fost inregistrate in Bucuresti (6572), in crestere cu peste 1000 fata de perioada similara din anul trecut.

Analiza Sierra Quadrant claseaza, pe locurile urmatoare, judetele Iasi (3623), Maramures (2534), Bacau (2391), Prahova (2327), Cluj (2129). La polul opus, cu cele mai putine firme radiate, se afla judetele Covasna (469), Ialomita (458), Harghita (503), Giurgiu (519), Tulcea (544) si Botosani (687).

Cea mai ridicata rata de crestere a numarului de firme radiate a fost inregistrata in Teleorman, de 212,57%, de la 342 de firme radiate in ian-mai 2018 ajungandu-se la 1069 de firme radiate in primele cinci luni din 2019.

Analiza Sierra Quadrant arata, spre comparatie, ca in tot anul 2018 au fost radiate 80.181 de firme, cu 2,57% mai putine decat in 2017 (82.295 companii).

,,Daca tendinta se va mentine si in semestrul II, nu este exclus ca in 2019 sa avem peste 100.000 de firme radiate, fenomen similar cu situatia din 2010 cand, in plina criza, numarul firmelor radiate crestea cu 292% fata de 2009 si ajungea la 171.146 de firme si PFA’’, estimeaza analistii.

Intarzierile la plata, blocajul financiar, insolventele, falimentele se tin lant in acest sector, aflat pe primul loc in statisticile negative ale economiei. Si radierile sunt la un nivel semnificativ, comertul atragand, de altfel, cele mai multe astfel de proceduri dintre toate domeniile de activitate.

La polul opus, sectoarele cu cele mai putine firme si PFA-uri radiate au fost in sectorul de administratie publica si aparare (6); activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic; activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri si servicii destinate consumului propriu (6) si Industria extractiva (60).

