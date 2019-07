Beneficii rulouri exterioare din aluminiu

Pentru un plus de intimitate in camera ta, RulouriExterioare.ro ofera rulouri pentru ferestre din aluminiu. Aceste geamuri ofera intimitate si cresc si nivelul de izolare, fiind utile, in special, pentru persoanele care locuiesc la parter sau la etajul 1.

Rulourile pentru ferestre din aluminiu sunt si un paravan excelent pentru razele solare puternice din timpul zilei si un izolant termic foarte bun pe timpul noptii. Rulourile exterioare reprezinta o solutie moderna pentru constructiile noi si pentru renovarea celor vechi.

Montaj

Montajul lor se face simplu, pe latura superioara a cadrului ferestrei. Avand un inalt grad de finisare, rulourile au constituit dintotdeauna combinatia perfecta intre util si estetic.

Beneficii

Rulourile exterioare pentru ferestre confera un plus de racoare vara datorita umbrei pe care o fac in casa, iar iarna constituie o importanta bariera termica pentru mentinerea caldurii in casa, micsorand consistent costurile pentru factura la incalzire.

Design

Rulourile se dispun la exterior, infasurate pe un tambur cu carcasa din PVC, in partea de sus a ferestrei. Constructia din aluminiu este flexibila, din lamele verticale, rezistente la rugina si murdarie. La fel ca si in cazul profilelor din PVC si rulourile pot avea culori diferite de cea alba, precum cea de stejar, mahon, etc.

Rulourile exterioare se adapteaza oricarui tip de tamplarie, se intretin usor, au o rezistenta crescuta la intemperii, astfel incat nu putrezesc si nu ruginesc in prezenta umezelii si a variatiei de temperatura. Functionarea acestor produse este facila si silentioasa, ele nu ocupa spatiu si au un design placut.

Aceste rulouri exterioare din aluminiu reduc costurile de incalzire datorita stratului de aer izolator dintre fereastra si rulou, iar pe timpul verii este redus consumul de energie al instalatiei de climatizare datorita faptului ca temperaturile din incaperi raman suportabile, chiar si la cea mai mare canicula. In plus, acestea asigura linistea casei si intimitate. Intretinerea este usoara datorita materialelor din care sunt realizate.

Toate elementele ruloului exterior sunt realizate din aluminiu, vopsite prin procedee speciale, oferind rezistenta in timp. Estetic vorbind, rulourile pentru ferestre reprezinta o alternativa superioara grilajelor.

Daca esti in cautare de sisteme de tamplarie care sa ofere caracteristici termoizolante si un design atragator si elegant, RulouriExterioare.ro este partenerul de care ai nevoie. Mai mult decat atat, ai posibilitatea de a achizitiona produse online, evitand umblatul prin magazine. Firma colaboreaza cu furnizori cunoscuti in lumea tamplariei din PVC pentru a realiza cele mai calitative proiecte. Preturile produselor sunt accesibile, pe care le vei putea afla daca vei utiliza calculatorul de pret prezent pe site-ul companiei.