Cum se crediteaza un fermier?

De ce nu merge microfinantarea in Romania asa cum ar trebui? Din cauza situatie financiare precare a firmei care solicita finantarea, dar si din cauza bancilor, care, in marea lor majoritate, nu au produse adaptate nevoilor micilor antreprenori. In agricultura, situatia este si mai complicata, avand in vedere ca veniturile in acest domeniu sunt sezoniere.

Putine banci din Romania au modele de creditare si de analiza corelate cu nevoile si specificitatile antreprenorilor mici. Iar daca vorbim de sectoare specifice cum ar fi agricultura, multe banci nu au produse care sa fie modelate pe nevoile fermierilor.

“Un producator de cereale, in primele 6 luni ale anului nu are venituri aproape deloc. In acest caz, daca banca aplica un produs standard, cu principal si dobanda platita lunar, este clat ca acel client nu este eligibil”, a explicat Codrut Nicolau, director general adjunct, Divizia Comerciala Patria Bank si membru al Consiliului de Administratie Patria Credit IFN, in cadrul emisiunii Profesionistii in Banking.

O alta probleme a micilor antreprenori in accesarea unei finantari este lipsa garantiilor.

“In Patria Bank, lipsa garantiilor este compansata prin dezvoltarea unor relatii foarte stanse cu oricine acorda garantii: FNGCIMM , FGCR, Eximbank. Este surprinzator faptul ca o banca mica, precum Patria Bank, este a doua ca utilizator al garantiilor oferite de FGCR”, a punctat Nicolau.

Banca a accesat garantia EaSI, oferita de Fondul European de Investitii, care acopera 100% din creditul acordat.

“Microfinantarea are un potential enorm, dar foarte putine banci sunt adaptate la nevoile si specificitatile concerte ale antreprenorului mic. Microfinantarea adreseaza zona antreprenoriatului unde sunt 90% din firmele din Romania, iar daca bancile sunt neadaptate si necorelate la nevoile acestora, spune mult despre cat de finantata este zona”, a punctat Codrut Nicolau.

sursa wall-street.ro