Forty pregateste terenul pentru constructia Central District 4

Dezvoltatorul Forty Management anunta pregatirile pentru constructia Central District 4 Elemente, un ansamblu cu o zona rezidentiala si una comerciala. Compania a obtinut in luna martie a acestui an autorizatia de construire a primului complex rezidential din Romania cu cinema in aer liber si zona pentru sport pe acoperis. Potrivit constructorului, cladirea va fi finalizata in trimestrul trei al anului viitor.

Central District 4 Elemente va fi format dintr-o zona comerciala de 1.397 mp si doua blocuri cu 192 de apartamente tip ”Affordable Luxury”, inconjurat de o zona de promenada privata de 2.700 mp, plus doua niveluri de parcare exclusiv subterana.

„Central District 4 Elemente a fost conceput in jurul ideii de comunitate. Noi nu cream bariere sau ziduri, ci cream punti de legatura intre oameni si intre oameni si natura, prin facilitatile de petrecere a timpului liber oferite. Intregul concept opereaza cu cele 4 elemente primordiale esentiale vietii: Pamant, Apa, Foc, Aer. Aceste 4 elemente ofera tot confortul, caldura, relaxarea, intimitatea si siguranta spatiului numit ”Acasa”. Acest ansamblu este prietenos cu mediul si ridica calitatea locuirii la un alt nivel ” spune Stefan Sterian, arhitectul coordonator de la Razvan Barsan& Partners.

Central District 4 Elemente inseamna Aer – spatii mari, aerisite, cu terase si balcoane unde poti aseza mese cu scaune pentru a savura cafeaua de dimineata; Apa – trei bazine mari cu apa si fantani arteziene in curtea comuna a blocurilor; Pamant – sunt 2.700 mp de curte cu plante si flori, pomi mari si zona de promenada; Foc – zona de socializare cu bar, gratar, umbrele de soare, mese, scaune si un cinematograf in aer liber.

Zona rezidentiala este alcatuita din doua blocuri cu un total de 192 de apartamente, dintre care doar 55 mai sunt disponibile.