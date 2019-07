Pe ce cheltuie romanii cei mai multi bani?

Spre deosebire de majoritatea statelor europene, unde cheltuielile pentru utilitati au cea mai mare pondere in bugetul familiei, in Romania, Estonia si Lituania cea mai mare parte a bugetului familial este alocat hranei.

Cheltuielile pentru mancare si bauturi nealcoolice reprezinta 27,8% din bugetul unei familii, in timp ce media europeana este 12,2%.

Iar cheltuielile cu facturile pentru utilitati reprezinta 22,5% din bugetul familiei in Romania, fata de 24,2% media europeana.

Pentru transport sunt cheltuieli de 11,2% in Romania si 13% media UE.

In Europa o pondere insemnata o au cheltuielile cu alte bunuri si servicii, de 11,4%, in timp ce in Romania acestea reprezinta 3,7%.

Ponderea cheltuileilor cu tutunul si alcoolul este mai ridicata in Romania (5,7%), in timp ce in Europa este de 3,8%. La fel in cazul comunicatiilor, unde ponderea este 4,1% in Romania si 2,5% in Europa, precum si cheltuielile cu educatia, de 2,1% in Romania si 1,1% in Europa.

sursa wall-steet.ro