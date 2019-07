Filtru de apa facut in casa. Costă mai putin de 5 lei si iti ofera posibilitatea de a bea apa proaspata si cristalina la orice ora

Apa este o parte a vietii de zi cu zi, constituind un procent semnificativ al existentei umane. Exista numeroase substante chimice si toxine care pot cauza probleme de sanatate si afectiuni, de-a lungul timpului.

Asadar, este mai bine sa filtrezi apa. Exista mai multe metode de filtrare a apei si poti citi online despre acestea. Deasemenea, acest articol iti va oferi indicatii despre filtrarea apei acasa printr-o metoda simpla si foarte ieftina.

Mai mult, apa filtrata are un gust mai bun, ceea ce inseamna ca oamenii pot sa o bea mai usor. Filtrarea te poate incuraja sa iti hidratezi corpul in mod regulat, sa iti maresti resursele de energie si de forta.

Ingrediente necesare:

• O sticla goala

• Ac

• Bricheta

• Patent

• Carbon activ

• Hartie de filtru

• Cana

• Apa



Procedura:

Taie capul sticlei goale. Foloseste patentul ca sa tii acul in timp ce il incalzesti cu bricheta, lumanarea sau aprinzatorul de aragaz.

Cand acul este incins, fa o serie de gauri cu el pe fundul sticlei. Gaurile trebuie sa fie mici, astfel incat carbonul activ sa nu treaca prin ele.

Pune intai hartia de filtru in sticla de plastic, apoi ia carbonul activ si toarna in 1/3 din sticla. Acest ingredient este adeseori utilizat in variate metode de filtrare a apei, piscina, acvarii, aer, alcool etc. Il poti achizitiona online sau de la magazinele de profil. El elimina elementele periculoase, gustul ciudat si mirosurile neplacute.

Asaza sticla deasupra unei cani si incepe filtrarea turnand apa incet, in filtrul de apa. Ea va aluneca in sticla de apa, unde carbonul activ o va filtra.

Rezultatul consta intr-o apa la fel de pura cum e cristalul.

Acest filtru facut in casa elimina majoritatea elementelor daunatoare, precum substantele chimice si metalele, dar nu virusii ori bacteriile. Este necesar sa fierbi apa daca vrei sa elimini bacteriile si virusii.