Importurile de gaze au crescut cu 5,6%

Romania a importat, in primele patru luni din 2019, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 2,803 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 5,6% (147.600 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

Productia interna de gaze naturale a fost, in perioada mentionata, de 1,1 milioane tep, cu 0,4% (4.600 tep) sub cea din perioada ianuarie-aprilie 2018.

Gazele naturale au o pondere de aproximativ 30% din consumul intern de energie primara. Productia de gaze naturale s-a stabilizat in ultimii ani, ca urmare a investitiilor in prelungirea duratei de viata a zacamintelor existente si a dezvoltarii unora noi.

Proiectul strategiei semnaleaza ca productia de gaz natural va scadea, dupa ce atinge un nou varf de 132 TWh in 2025, ca urmare a productiei din Marea Neagra, la 96 TWh in 2030 si la 65 TWh in 2050.

sursa wall-street.ro