Cat fac angajatii din bucuresti de la birou pana acasa

Potrivit unui studiu realizat de catre compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox, angajatii din Capitala fac in medie 46 de minute intre casa si locul de munca.

O pondere de 52% dintre acestia considera ca timpul de deplasare pana la serviciu este lung sau mult prea lung, iar in proximitatea locului de munca si-ar dori mai multe restaurante, centre de fitness si supermarketuri.

Distanta medie dintre casa si locul de munca este de 10,7 kilometri, astfel ca viteza medie de deplasare la orele de varf este de circa 14 kilometri pe ora, in studiu fiind cuprinsi atat angajatii care folosesc masina personala sau de serviciu, cat si cei care folosesc transportul in comun sau mijloace alternative de deplasare. Mai mult de jumatate (54%) dintre angajati folosesc metroul, 38% se deplaseaza cu masina, si un numar semnificativ de respondenti au nevoie de mai multe mijloace de transport pentru a ajunge la birou.

Ajunsi la birou, 22% dintre respondenti se declara nemultumiti de facilitatile (servicii, restaurante, spatii pentru petrecerea timpului liber) existente in zona, in timp ce 47% considera ca oferta poate fi imbunatatita, cele mai solicitate fiind cele din zona de restaurante si cafenele (37%), centre de fitness (26%).

Daca ar putea alege sediul locului de munca, jumatate dintre angajati ar prefera sa lucreze in Centru, Tineretului – Unirii – Universitate (31%), si CBD, Piata Victoriei – Aviatorilor (19%), urmatoarele zone in topul preferintelor fiind Militari – Drumul Taberei (16%) si Piata Muncii – Pallady – Pantelimon (13%), cartiere cu un stoc mai redus de birouri, dar cu o densitate ridicata a populatiei.

Timpul petrecut in trafic se reflecta si in apetenta angajatilor de a lucra din birou, astfel ca, daca ar avea libertate totala in stabilirea locului de desfasurare a activitatii, doar 45% din timp l-ar petrece in birou, restul programului fiind alocat lucrului de acasa (35%), dintr-un spatiu de coworking (10%) sau dintr-un spatiu neconventional, precum o cafenea sau food-court (10%).

Iar in procesul de alegere a locului de munca cele mai importante criterii luate in calcul raman salariul si descrierea postului, urmate de pachetul de beneficii si flexibilitatea programului de lucru.

„Modul in care lucreaza angajatii din Bucuresti este intr-o continua schimbare, fiind influentat de dinamica orasului, noile tehnologii si schimbarea stilului de viata. Angajatii cauta mai multa flexibilitate pentru a-si eficientiza timpul, au imbratisat rapid mijloacele alternative de transport, precum bicicletele si trotinetele, si au o preferinta catre proiectele mixte, cu o componenta de rezidential si de retail, dar si catre cele situate in zone centrale, mai bine conectate la reteaua de transport public si la punctele majore de interes ale orasului”, spune Madalina Cojocaru, partener, office agency, Cushman & Wakefield Echinox.

sursa wall-street.ro