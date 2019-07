Cum sa alegi pompa de apa potrivita tie?

Din diverse motive, locuitorii de la casa ajung la un moment dat sa achizitioneze o pompa pentru apa, fie pentru a scoate apa dintr-o fantana, fie pentru a iriga, fie chiar si pentru diverse inundatii la nivelul beciului in cazul unor intemperii.

In acest sens, exista pe piata doua tipuri de produse care servesc aceluiasi scop si care desi aparent par acelasi lucru, exista diferenta intre: pompa submersibila si hidrofor.

In continuare se vor descrie carcateristicile fiecarui produs, urmanad ca in final sa poti decide de ce ai nevoie cu adevarat si care sunt cele mai bune si mai potrivite pompe de apa pentru tine.

In general este suficient sa se faca un calcul asupra debitului de apa. In cazul in care trebuie alimentata o locuinta cu apa, trebuie sa se faca un calcul estimativ asupra numarului de persoane care vor utiliza apa.

In functie de conditiile geografice, pozitionarea casei si accesul la apa, adancimea de la care trebuie pompata si distanta unde trebuie sa ajunga, sunt aspecte care de asemenea trebuie luate in considerare.

Pompa submersibila, dupa cum arata si denumirea, se utilizeaza pentru pomparea apei, prin introducerea acesteia in apa. Aceasta se monteaza in apa urmanad sa pompeze apa la suprafata, inspre locul unde va fi utilizata.

In acest sens, un aspect care trebuie luat in considerare este adancimea apei de unde va fi pompata inspre destinatie. In cazul unei mari adancimi, este necesara achizitionarea unei pompe mai mari si mai puternice, capabila sa impinga apa.

Capacitatea pompei cu care se lucreaza trebuie raportata la adancimea sursei de apa.

In ceea ce priveste carcateristicile pompei, trebuie acordata atentie presiunii cu care apa poate sa fie pompata inspre exterior.

In general utilizarea acestor aparate sunt este pentru alimentarea locuintelor cu apa, pentru irigarea gradinilor. Atunci cand este vorba despre alimentarea locuintei cu apa, in functie de numarul membrilor de familie, in cazul unei locuinte obisnuite este necesara pomparea unui numar de 2000 de litri pe ora.

Exista pe piata doua tipuri de pompe submersibile si care chiar daca servesc aceluiasi scop trebuie facuta diferenta intre ele. Pompele submersibile pentru ape curate si pompele submersibile pentru apa murdara.

Folosirea unei pompe neadecvate situatiei, poate duce la deteriorarea acesteia, prin patrunderea mizeriei si a impuritatilor in tubul colector.

Pompele submersibile au o rezistenta ridicata in timp datorita sistemului de functionare.

Pompele submersibile se autoaroseaza, nu necesita montarea de catre un specialist in domeniu, iar motorul pompei este bine izolat, inchis ermetic pentru a impiedeca lichidul sa patrunda la motor.

Hidroforul aspira apa si este montat in afara apaei, de obicei intr-un loc sau o camera special amenajata. Motorul hidroforului este montat in afara putului, in apropierea sursei de apa. In ceea ce priveste marimea motorului pompei hidrofor, aceasta trebuie sa fie mai mare cu cat adancimea de la care se aspira apa este mai mare.

Adancimea maxima de la care poate aspira apa un hidrofor este de 9 metri. Exista specificatii in acest pentru produsul achizitionat, si trebuie citite cu atentie. Acestea se refera la adancimea maxima de aspiratie si bineinteles la inaltimea maxima de refulare.

Cu cat vasul de expensiunea este mai mare, cu atat ciclul pornire – oprire al pompei este mai rar. Practic in sistemul utilizat in acest fel, cu hidrofor, alimentarea cu apa devine intr-un fel automatizata. Acest lucru prezinta un avantaj in consumul de energie.

Se pare ca totusi consumul de energie este destul de scazut atunci cand se utilizeaza o pompa submersibila deoarece aceasta are o presiune mai mare cu un procent de 30 % comparativ cu un hidrofor.

Eficienta unei pompe submersibile de apa este data si de adancimea de la care poate sa pompeze apa, aceasta depasind 9 metri, adancimea maxima de la care poate sa aspire apa un hidrofor.

Datorita faptului ca pompa submersibila este montata in apa, zgomotul acesteia in functiune va fi cu mult mai redus decat in cazul unui hidrofor care este montat la suprafata.

In ceea ce priveste costurile, poti sa vezi in acest site diferite modele atat de hidrofoare cat si de pompe submersibile de ape si sa alegi in functie de necesitate.

Pentru un confort sporit, atat in ceea ce priveste costurile de energie cat si in ceea ce priveste timpul si cantitatea de apa, inaintea achizitiei unei astfel de aparaturi este de dorit studierea ofertelor in functie de asteptarile si conditiile de care dispui.