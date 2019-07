Incasari de 580 de milioane de dolari

„Spider-Man: Far from Home” ocupa numarul unu la box office dupa ce a castigat 185 milioane dolari pe piata interna americana si a depasit 580 milioane de dolari la nivel global.

„Toy Story 4”, animatia marca Disney si Pixar, care a ocupat timp de doua saptamani locul fruntas, a cazut pe locul doi, obtinand doar 34,3 milioane de dolari din vanzarea biletelor. La nivel global, are un total 650 milioane de dolari in doar trei saptamani de la debut.

„Yesterday”, filmul lui Danny Boyle, a reusit sa ocupe pozitia a treia la box-office cu un impresionant 10,7 milioane de dolari, scazand doar cu 36% fata de weekendul trecut.

In „Omul paianjen: Departe de casa”, Tom Holland revine in rolul super-eroului prietenos din vecini, care – dupa evenimentele din Avengers: Endgame – trebuie sa intervina pentru a se opune noilor amenintari puse in fata lumii noastre, care s-a schimbat pentru totdeauna.

Filmul extinde universul Spider-Man, scotandu-l pe Peter Parker din zona de confort a casei sale din Queens, New York, pentru a-l trimite in Europa, in ceea ce se presupunea ca va fi o vacanta scolara – dar care se transforma in cea mai mare provocare si aventura epica de pana acum.

Nick Fury, fostul sef al S.H.I.E.L.D., ii spune lui Peter ca Spider-Man va trebui sa faca fata unei noi provocari, aceea a Creaturilor celor patru elemente fundamentale: pamantul, aerul, apa si focul. Creaturile monstruoase au scos capul printr-o gaura a universului… dupa socul creat de evenimentele din „Avengers: Infinity War” si „Avengers: Endgame”.

Peter il intalneste apoi pe Quentin Beck, un super-erou, cunoscut si ca Mysterio, care vine de pe o planeta alternativa Pamantului si care e hotarat sa puna capat asaltului acestor creaturi ale elementelor fundamentale.

Departe de casa, Peter trebuie sa-si protejeze prietenii, sa salveze lumea, sa se ridice la inaltimea unei provocari careia numai el ii poate face fata si sa se impace cu destinul sau de Spider-Man.

sursa filmnou.ro

