Masinile Volkswagen – automobilele momentului

Volkswagen este o companie producatoare de masini cu originile in Berlin, Germania, aparuta pe piata inca din 1937. Compania s-a facut remarcata datorita multitudinii de modele pe care le produce, potrivite fiecarui sofer. Confortul, performanta si versatilitatea este ceea ce caracterizeaza brand-ul de masini, care de-a lungul anilor a adus pe piata masini potrivite pentru transportul pasagerilor zi de zi in oras, masini potrivite pentru calatoriile in familie, autoturisme sport sau elegante.

Printre cele mai recente masini produse se numara si cele electrice, care au impresionat rapid clientii. Cu un motor puternic, masinile electrice produse de companie combina electricitatea si tehnologia, livrand un produs de calitate pasionatilor de masini.

Modele auto Volkswagen

Vom face cunostinta cu masinile Volkswagen preferate de clienti, enumerand principalele modelele.

E-Golf: E-Golf este una dintre masinile electrice produse de Volkswagen, care permite cu ajutorul unei incarcari, parcurgerea unei distante de 300km, in modul ECO+. Modelul impresioneaza si datorita design-ului futurist: lumini LED, jantele de 16 inchi din aliaj, tapiterie eleganta.

Noul Volkswagen Polo: Un model sport, noul Polo surprinde prin tehnologia de ultima ora. Sistemul de asistenta si senzorul „Blind Spot” sunt doar doua dintre plusurile masinii. Senzorul functioneaza cu lumini LED afisate la oglinda exterioara, avertizand un pericol posibil.

Volkswagen Golf: Cu un consum redus datorita motoarelor TSI si TDI, VW Golf este preferat de clientii companiei. Tractiunea integrala 4MOTION garanteaza siguranta pasagerilor, in timp ce sistemul multimedia promite confortul la volan.

VW Touran: O masina potrivita pentru familii si calatorii, care poate transporta pana la 7 persoane. VW Touran are un design inovator si un sistem multimedia de ultima ora, care permite accesarea informatiilor cu privire la drum.

VW T- Roc: O functie interesanta si de mare ajutor a acestei masini este serviciul de apel de urgenta, care poate fi accesat manual sau automat, in cazul unui accident. In plus, dispune de functia „City” pentru franarea de urgenta.

VW Tiguan: Cu ajutorul functiei „Car-Net Guide & Inform”, soferul si pasagerii masinii pot avea acces la informatii in timp real, iar prin intermediul sistemului Park Assist, masina va fi parcata mult mai simplu.

VW Passat Variant: Castigatoarea premiilor „iF Gold” si „Car of the Year” in 2015, masina impresioneaza prin luminile LED, cele doua sisteme de navigatie si sistemul Car-Net Guide & Inform.

VW Golf Variant: Economisirea combustibilului prin intermediul sistemului de management activ al cilindrilor este unul dintre plusurile masinii. Automobilul poate fi condus economic sau sportiv, in functie de sofer.

VW Beetle: Dimensiuni reduse, dar caracter puternic – astfel ar putea fi descrisa masina. Cu ajutorul camerei video pentru marsarier „Rear View”, parcarea cu spatele nu va mai deveni o problema.

VW Beetle Cabrio: O masina decapotabila perfecta pentru calatorii, dar si pentru viata de oras. Cu sistemul de sunet inteligent „Fender”, muzica din masina va da senzatia unei performante live a artistilor.

VW Passat: Comanda vocala, ACC & Front Assist, optiunea Media Control si Area View sunt doar cateva dintre plusurile masinii. Functia Pedestrian Assist atentioneaza soferul atunci cand in apropierea masinii se afla pietoni.

VW Amarok: Jantele de 20 inchi, motorul puternic V6 TDI si tractiunea 4MOTION sunt trei dintre caracteristicile tehnice ale masinii. Amarok are un aspect off-road, cu un interior confortabil.

VW Arteon: Un model coupe spatios si cu un design la nivel inalt, masina ofera confort si siguranta pasagerilor. O functie interesanta a masinii este sistemul de climatizare Air Care Climatronic, care permite reglarea temperaturii diferit in trei zone.

VW Tiguan Allspace: O masina foarte spatioasa, un SUV diferit de toate celelalte, Tiguan Allspace este potrivita mai ales pentru calatorii. Automobilul dispune optional de patru camere video, care permit soferului vizualizarea in ansamblu.

Noul VW T-Cross: Un partener de nadejde in calatorii, cu un aspect de SUV, dar cu un interior confortabil si inovator. Tehnologia de ultima ora – bordul digital Active Info Display pune la curent soferul cu privire la informatiile despre drum.

VW Touareg: Printre caracteristicile care fac clientii Volkswagen sa opteze pentru noul SUV se numara farurile IQ, luminile Light-LED-Matrix si design-ul ce combina perfect tehnologia cu lemnul si pielea.

VW Up!: O masina de dimensiuni reduse, modelul Up! se strecoara cu usurinta in traficul din oras. Dispune de functia ParkPilot, de plafon panoramic si este economica in ceea ce priveste combustibilul.

Avantajele achizitionarii unei masini Volkswagen

Avantajele achizitionarii unui autovehicul Volkswagen sunt multiple, de ordin economic si estetic. Masinile au un design inovator, iar consumul este economic. Tehnologia utilizata de reprezentantii Volkswagen in ultima perioada a depasit asteptarile clientilor, autovehiculele devenind astfel companionul perfect al soferilor in calatorii.

Concluzionand, avand in vedere varietatea de modele auto produse de Volkswagen, pasionatii pot alege unul dintre acestea cu succes. Este recomandata studierea pietei cu atentie, luand in considerare importanta acestei investitii. De asemenea, in cazul achizitionarii unei masini noi, din showroom, este de mentionat faptul ca automobilul poate fi personalizat in functie de gusturile clientului – i se pot adauga noi functii foarte interesante.