In Bucuresti, imbunatatirea infrastructurii este de o importanta capitala

Datorita accesului facil dinspre cele mai multe zone ale Capitalei, zona de Centru si CBD (Central Business District), care cuprinde zona Piata Romania – Piata Victoriei, constituie cele mai „dorite” locatii de spatii de birouri din Bucuresti, urmate de Militari – Drumul Taberei si Piata Muncii – Pallady – Pantelimon, unde traiesc cei mai multi dintre angajati, potrivit unui studiu recent al Cushman & Wakefield Echinox. Doar 25% dintre angajati sunt satisfacuti de locatia actuala a locului de munca si numai 6% si-a dori sa mearga la birou in Pipera.

Astfel, la intrebarea „In ce zona din Bucuresti ai vrea sa lucrezi, daca ai putea face aceasta alegere?”, majoritatea (31%) angajatilor din esantionul de respondenti ai studiului Cushman & Wakefield Echinox au indicat zona de Centru (Piata Universitatii – Piata Unirii – Tineretului), urmata de Piata Victoriei – Aviatorilor (19%), Militari – Drumul Taberei (16%), Piata Muncii – Pallady – Pantelimon (13%), Berceni (12%), Politehnica (9%), Pasajul Basarab – Semanatoarea (8%), Calea Floreasca – Barbu Vacarescu si Baneasa (7%), Pipera (6%), Piata Presei (4%) si Rahova (3%). Faptul ca traficul din Capitala a influentat foarte mult raspunsurile oferite reiese din justificarea alegerii zonelor si anume: proximitatea fata de locuinta (74%).

„Disponibilitatea terenurilor este un factor cheie pentru dezvoltarea oricarui proiect imobiliar de spatii de birouri, dar zona centrala a Bucurestiului nu dispune de suficiente terenuri care sa permita dezvoltarea unor proiecte de mari dimensiuni. Astfel, desi exista o serie de dezvoltatori care au demarat proiecte in centrul Capitalei, nu exista suficiente locatii pentru a putea acomoda toti angajatii care si-ar dori sa lucreze in acea zona. Prin urmare, este normal ca orasul sa se dezvolte si in alte zone, care sa ofere un acces relativ facil pentru majoritatea angajatilor din Bucuresti”, a declarat Madalina Cojocaru, unul dintre autorii studiului.

Cat despre Pipera, zona in care si-ar dori foarte putini angajati sa lucreze, este, in prezent, insa, unul din cei mai mari poli de business din Bucuresti, o zona in care isi desfasoara activitatea aproximativ 65.000 de angajati.

„Fara indoiala, in Bucuresti imbunatatirea infrastructurii este de o importanta capitala deoarece problemele ce tin de aceasta sunt resimtite din plin de toti locuitorii orasului. In cazul Piperei putem observa unele masuri care au fost luate de autoritati pentru imbunatatirea circulatiei, si anume largirea la patru benzi a strazii Fabrica de Glucoza, cat si finalizarea ultimului tronson al autostrazii Bucuresti-Ploiesti, care permite un acces mai usor in zona respectiva. In acelasi timp, observam faptul ca in acest moment se dezvolta noi zone de birouri (Expozitiei – Bucurestii Noi, Tineretului – Timpuri Noi, Razoare – Progresului), zone care astfel vor completa harta spatiilor de birouri si vor contribui la consolidarea acestui segment imobiliar”, arata Madalina Cojocaru.

Dar, desi sunt nemultumiti de zone din Bucuresti unde lucreaza, pe o scara a elementelor luate in calcul in procesul de selectie a unui loc de munca, angajatii pun pe primele locuri pachetul salarial si de beneficii si fisa postului, zona in care se afla sediul fiind un element secundar, mai arata studiul citat.

sursa wall-street.ro