Un studiu realizat de compania My HR Lab arata ca research-ul candidatilor potriviti si oferirea de feedback candidatilor respinsi sunt printre cele mai mari provocari ale specialistilor in resurse umane.

Cinci provocari pe care le intampina HR-ii in procesul de recrutare sunt: research-ul candidatilor potriviti (59%), oferirea de feedback candidatilor respinsi (34%), identificarea si promovarea corecta a selling points-urilor pentru pozitia deschisa (29%), intalnirile cu hiring managerii pentru calibrarea asteptarilor (28%) si promovarea anuntului de recrutare (26%).

„Interesant este faptul ca research-ul candidatilor potriviti este in continuare o provocare. Stim ca recruiterii petrec destul de mult timp cu aceasta activitate, iar asta se datoreaza si faptului ca platformele online si offline prin care pot fi identificati potentialii viitori colegi sunt din ce in ce mai numeroase. Acum nu mai gasim candidati doar pe platformele de job-uri si la targurile de angajatori. Totusi o parte din munca de research poate fi automatizata. De exemplu, pentru research-ul pe LinkedIn, exista deja extensii de Google Chrome care nu doar ca te ajuta sa cauti candidatii mai usor, dar ele pot sa iti trimita singure mesajele personalizate catre acestia, daca bineinteles incarci un template prestabilit in soft. Pe viitor ar putea fi automatizata din ce in ce mai mult partea aceasta care ne consuma atat de mult timp si exista solutii RPA (robotic process automation). In Romania inca suntem la inceput si ramane sa vedem cat de mult vom automatiza procesele de recrutare”, a declarat Beatrice Galatanu, fondatoarea My HR Lab.

Majoritatea job-urilor deschise de angajatori pe piata locala (78%) se adreseaza specialistilor, in jur de 35% sunt destinate studentilor/ absolventilor, in timp ce aproximativ 30% dintre pozitiile deschise in companii se adreseaza candidatilor seniori, care au peste sapte ani de experienta.

In industria IT, una dintre cele mai active industrii in ceea ce priveste numarul de noi locuri de munca, cele mai multe pozitii deschise se adreseaza specialistilor (83%) si candidatilor care au peste sapte ani de experienta (46%).

sursa wall-street.ro