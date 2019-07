Tarile UE in care ai cele mai mari sanse sa iti gasesti un job

Peste 4 milioane de persoane au migrat in tarile UE, in 2016, si se estimeaza ca circa 2 milioane erau cetateni ai unor tari terte, se arata in cel mai recent raport Eurostat. 1,3 milioane erau cetateni ai unui alt stat membru UE decat cel de destinatie, aproape 929.000 erau cetateni ai statului UE de destinatie, iar circa 16.000 erau apatrizi. Valul de migrati catre Europa a alertat autoritatile, care au lansat politici sociale pentru integrarea lor in campul muncii, insa, in paralel, trebuie schimbate si prejudecatile angajatorilor europeni care sunt inca reticenti in a lucra cu strainii.

La nivelul Uniunii Europene, rata de angajare difera considerabil intre cetatenii non-UE (care nu au cetatenia niciunei tari UE), cei nascuti intr-un alt stat UE si populatia nativa. In cele mai multe cazuri, rata angajarii in cazul cetatenilor care provin din tari din afara UE este mult mai mica decat a celor care provin din alte state membre UE sau decat populatia nativa.

In majoritatea tarilor UE, rata de angajare a cetatenilor non-UE, cu varste cuprinse intre 20-64 de ani, era mult sub tinta de 75%, inclusa in Strategia Europa 2020. Cele mai mici rate, sub 50%, erau inregistrate in regiuni din Franta, Germania, Belgia, Olanda, Suedia si Marea Britanie.

La polul opus, cea mai mare rata de angajare pentru cetatenii non-UE s-a inregistrat, anul trecut, in regiunea Stredni Morava din Cehia, unde 9 din 10 straini aveau un loc de munca (88%). Rate de peste 85% mai erau in regiunea Sostines din Lituania si in comitatele Dorset si Somerset din Marea Britanie.

Pentru cetatenii din alte tari UE, in 2018, rata de angajare a depasit tinta de 75%, inclusa in Strategia Europa 2020, in peste jumatate dintre regiunile din Uniunea Europeana.

Cea mai mare rata de angajare pentru nativi s-a inregistrat in Suedia (Stockholm si Smaland, fiecare cu 87%, Vastsverige – 85%), sudul Germaniei (Oberbayern, Freiburg si Stuttgart, fiecare cu 85%), Finlanda (regiunea Aland – 85%).

De cealalta parte, cele mai mici rate de angajare pentru populatia nativa, sub 50%, au fost in sudul Italiei: Puglia, Campania, Calabiria si Sicilia – 44%.

La 1 ianuarie 2017, numarul persoanelor avand cetatenia unei tari terte si resedinta intr-un stat membru al UE era de 21,6 milioane, reprezentand 4,2 % din populatia UE, potrivit Eurostat. In plus, la 1 ianuarie 2017, 16,9 milioane de persoane care locuiau in unul dintre statele membre ale UE aveau cetatenia unui alt stat membru al UE.

In ceea ce priveste tara de origine, la 1 ianuarie 2017, 36,9 milioane de persoane nascute in afara UE traiau intr-un stat membru al UE, in timp ce 20,4 milioane de persoane erau nascute intr-un alt stat membru al UE decat cel in care isi aveau resedinta. Numai in Ungaria, Irlanda, Luxemburg, Slovacia si Cipru numarul persoanelor nascute in alte state membre ale UE era mai mare decat numarul persoanelor nascute in afara UE.

Cel mai mare numar de resortisanti straini (adica imigrantii cu cetatenia statului UE de destinatie) care traiau in statele membre ale UE la 1 ianuarie 2017 s-a inregistrat in Germania (9,2 milioane de persoane), Regatul Unit (6,1 milioane), Italia (5 milioane), Franta (4,6 milioane) si Spania (4,4 milioane). Resortisantii straini din aceste cinci state membre reprezentau impreuna 76% din numarul total al resortisantilor straini care locuiau in toate statele membre ale UE, cele cinci state membre reprezentand impreuna o proportie de 63% din populatia UE.

In 2016, proportia relativa a imigrantilor resortisanti, adica imigrantii cu cetatenia statului UE de destinatie, din numarul total de imigranti a fost cea mai ridicata in Romania (87% din totalul imigrantilor), Lituania (71%), Letonia (59%), Ungaria (56%), Croatia (55%), Slovacia (53%), arata datele Eurostat. Acestea au fost singurele state membre ale UE in care proportia imigratiei propriilor resortisanti a fost mai mare de jumatate din numarul total de imigranti. In schimb, in Luxemburg, imigratia propriilor resortisanti nu a reprezentat mai mult de 6% din numarul total de imigranti, in 2016.

