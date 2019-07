Investigatii medicale gratuite pentru 22.000 de romani, in 2018

Aproximativ 22.000 de oameni au beneficiat anul trecut de investigatii medicale gratuite, necesare diagnosticarii corecte si complete a unor boli cronice. Intregul demers s-a desfasurat in peste 200 de spitale, clinici si laboratoare din intreaga tara, atat din mediul privat, cat si public, cu ajutorul Roche Romania.

Acestea au fost oferite atat prin intermediul laboratoarelor si clinicilor partenere in cadrul acestor programe, de pe intreg teritoriul tarii, cat si prin intermediul unor caravane de investigatii medicale care au strabatut zone defavorizate, unde accesul la investigatii medicale este limitat.

Din cele 22.000 de teste, cele mai multe (11.599) au fost facute pentru cancerul la san. Apoi au urmat investigatiile pentru hepatite virale (3.305) si limfoame (3.400).

In urma unei investitii de peste 17 milioane de lei din partea companiei Roche Romania au fost derulate mai multe proiecte care au urmarit prevenirea si diagnosticarea precoce a unor boli precum cancerul, afectiunile neurologice, bolile infectioase si cele autoimune, dar si sprijinirea educatiei pentru sanatate din Romania.

130 de femei cu forme avansate de cancer de san si cancer ovarian care se aflau in imposibilitatea de a obtine la timp tratamentul de care aveau nevoie, din cauza unor intarzieri in cadrul procesului de rambursare al medicamentului, au beneficiat de acces rapid la tratament. Mai mult, 33 de pacienti au primit tratament de ultima generatie, in cadrul celor 9 studii clinice derulate de Roche in Romania.

“Intr-o societate moderna, ingrijirile de sanatate sunt o investitie bazata pe trei piloni principali: preventia, diagnosticul corect si accesul largit la tratament. De aceea, eforturile noastre in sprijinul comunitatii se concentreaza pe aceste directii. Pentru noi, comunitatea inseamna toti cei pe care putem sa ii ajutam cu experienta noastra, fie ca vorbim despre pacienti, medici, autoritati sau publicul larg”, a declarat Martine Draullette, General Manager al Roche Romani

Anul trecut, Roche Romania a sustinut 34 de proiecte de preventie si educatie medicala, in parteneriat cu asociatii de pacienti si organizatii non-guvenamentale. Aceste campanii s-au concentrat pe prevenirea si cresterea gradului de informare cu privire la unele afectiuni cronice grave, precum si pe importanta controalelor medicale periodice, masuri care pot sa duca, pe termen lung, la imbunatatirea starii de sanatate a populatiei Romaniei.

