Medic angajat la spitalele conduse de Primaria Municipiului Bucuresti

In anul 2018, aproximativ 200 de bolnavi au fost in grija fiecarui medic care lucreaza in spitalele din subordinea Primariei Municipiului Bucuresti.

Numarul pacientilor internati in cele 19 unitati medicale subordonate Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti se ridica la 202.272 de pacienti, iar numarul de medici angajati se ridica la 1.013.

Cei mai multi bolnavi per medic au fost la Spitalul de Boli Cronice „Sfantul Luca” – 442. In 2018 au fost internati 7.964 de bolnavi, in timp ce erau doar 18 medici.

In top, urmeaza Spitalul Clinic „Dr. Ion Cantacuzino” cu 389 de pacienti la fiecare medic. Aici, numarul anual al pacientilor se ridica la 15.939, iar al medicilor la 41.

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sarbu” a avut 14.093 de pacienti la cei 38 de medici, adica 371 de pacienti per medic.

La polul opus se afla Spitalul de Psihiatrie „Dr. Constantin Gorgos” cu doar 1.719 de pacienti si 21 de medici, adica 82 de pacienti per medic si Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Stefan” – 1.971 de pacienti si 24 de medici, deci tot 82 de pacienti per medic.

