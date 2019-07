Datoria externa total a tarii a crescut cu peste 4 miliarde de euro

Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 3,401 miliarde de euro, in primele cinci luni din 2019, in crestere cu 32,6% comparativ cu cel din perioada similara din 2018, de 2,564 miliarde euro, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR)

Balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1,476 miliarde de euro, balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mare cu 116 milioane euro, balanta veniturilor primare a inregistrat un deficit mai mic cu 778 milioane euro, iar balanta veniturilor secundare a inregistrat un excedent mai mic cu 255 milioane euro.

In perioada ianuarie – mai 2019, datoria externa totala a crescut cu 4.109 milioane euro. In structura, datoria externa pe termen lung a insumat 69,455 miliarde de euro la 31 mai 2019 (67,1% din totalul datoriei externe), in crestere cu 2,2% fata de 31 decembrie 2018; datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 31 mai 2019 nivelul de 34,071 miliarde de euro (32,9% din totalul datoriei externe), in crestere cu 8,3% fata de 31 decembrie 2018.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 19,5% in perioada ianuarie – mai 2019, comparativ cu 21,2% in anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri si servicii la 31 mai 2019 a fost de 4,6 luni, in comparatie cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculata la valoarea reziduala, cu rezervele valutare la BNR la 31 mai 2019 a fost de 72,6%, comparativ cu 74,3% la 31 decembrie 2018.

sursa wall-street.ro