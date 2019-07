Demisia lui Carmen Dan reprezintă primul pas către aflarea adevărului despre 10 august

Deputatul PNL Ovidiu Raeţchi, vicepreşedintele Comisiei de Apărare, a declarat, luni, că demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, reprezintă primul pas către aflarea adevărului despre evenimentele din 10 august 2018. El a afirmat că vinovații vor trebui identificați și trași la răspundere.

„Demisia ministrului Carmen Dan reprezintă doar primul pas către aflarea adevărului despre 10 august. Toate documentele trebuie desecretizate, toate practicile îndoielnice trebuie verificate, toți cei vinovați pentru blocarea violentă a dreptului de a protesta trebuie identificați și trași la răspundere. Umflarea aparatului de represiune politică în dauna poliției care asigură siguranța de zi cu zi a cetățenilor trebuie oprită”, a scris Ovidiu Raețchi, pe Facebook.

Deputatul liberal a adăugat că PSD e un partid tot mai mic și speriat de nemulțumirea exprimată public.

„Avem nevoie de o viziune civică, liberală asupra modului în care tratăm drepturile cetățenilor, nu de una militaristă și violentă de factură sovietică. Dar nu PSD va face toate aceste schimbări – e un partid tot mai mic, tot mai speriat de nemulțumirea publică, care va continua să se ascundă în spatele bastoanelor și scuturilor. Această modificare de filosofie va fi realizată numai de o guvernare de dreapta”, a mai scris Raețchi.

Ministrul de Interne Carmen Dan și-a depus, luni, demisia. Ea a anunțat înainte de ședința Comitetului Executiv a PSD că pleacă cu fruntea sus din minister.

„Înțeleg că nu intră în discuție niciun criteriu de neperformanță. E o decizie politică, iar eu respect deciziile. Am avut o discuție și referitoare la presiunea străzii. Nu ne-am deranjat până acum, acum deranjează. Mă aștept să ia act de demisia mea. Demisia e un gest unilateral. Nu sunt emoționată decât în măsura în care am investit în acest minister și sper să rămână în topul încrederii ministerul de interne. Plec cu fruntea din MAI. Nu am să cer nimic de vreme ce mi-am depus mandatul. Deci nu va fi nevoie să fie un vot”, a declarat Carmen Dan, înaintea ședinței Comitetului Executiv Național PSD.