Procurorul general: În momentul acesta, nu se mai pune problema retragerii niciunui apel

Procurorul general interimar al României, Bogdan Licu, a anunțat, luni, după discuțiile de la Secția de investigare a infracțiunilor din justiție, că în momentul acesta, nu se mai pune problema retragerii niciunui apel din dosare.

„În momentul acesta, nu se mai pune problema retragerii niciunui apel, iar lucrul acesta îl discutasem deja la o întâlnire precedentă ci cei din cadrul Secției, cu atât mai mult cu cât acum a intervenit și decizia Curții Constituționale cu privire la completele de 3”, a declarat Bogdan Licu.

Procurorul general a precizat că, dintre cele trei apeluri retrase, cel „cu cele mai puține probleme” a fost cel din dosarul fostului parlamentar Sebastian Ghiță.

„Am constatat că, la baza deciziei de a retrage acel apel, a stat ancheta care se desfășoară la Secția de investigare a infracțiunilor din justiție, anchetă în care s-a dispus control judiciar de aproape un an față de procurorii Onea și Negulescu, iar un lucru foarte important este că în acea cauză, înainte de trimiterea în judecată la DNA a acelui dosar, au fost cinci procurori cu funcții de conducere care și-au exprimat opinia, în scris, că acolo nu sunt fapte penale și că acel dosar nu trebuie trimis în instanță. Aceasta a fost decizia care a stat la baza retragerii acelui apel. Cu privire la celelalte două apeluri, nu am avut cu cine să discut pentru că domnul Stan Gheorghe, fostul șef al Secției, dânsul a hotărât retragerea, este judecător CCR. Am discutat cu absolut toți procurorii. Absolut toți cei cinci procurori”, a completat Bogdan Licu.

Secţia pentru investigarea infracțiunilor din justiție a cerut retragerea apelurilor din dosarele lui Viorel Hrebenciuc, Sebastian Ghiţă și judecătorului Damian Dolache de la Curtea de Apel București, judecat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.