Dăncilă, bilanţ în Parlamentul European despre Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene

Premierul Viorica Dăncilă a prezentat, marţi, în Parlamentul European, bilanţul Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene şi a vorbit despre cele 90 de dosare finalizare, despre 2.500 de evenimente şi reuniuni organizate şi despre adoptarea a 84 de concluzii. ”A fost important să arătăm că instituţiile europene lucrează pentru cetăţeni”, a spus Dăncilă, apreciind că ”România a demonstrat că poate performa cu succes”. Dăncilă s-a declarat un susţinător puternic al proiectului european şi a făcut referire la integrarea României în Schengen şi la înlăturarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare. Premierul României s-a declarat împotriva Europei cu mai multe viteze şi a susţinut că ”este important să nu existe diferenţe între statele membre, falii care să creeze standarde diferite pentru cetăţenii europeni”.

Viorica Dăncilă şi-a început, marţi, discursul în Parlamentul European urându-le succes noilor europarlamentrari şi făcând referire la perioada în care şi ea a fost deputat în Parlamentul European.

Apoi, Viorica Dăncilă a vorbit despre bilanţul Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene.

”A fost important să arătăm că instituţiile europene lucrează pentru cetăţeni şi, mai ales, că produc rezultate care îmbunătăţesc viaţa acestora şi oferă perspective pentru viitor. Am satisfacţia de a afirma că România a reuşit acest lucru. Am preluat şi asumat această responsabilitate ca pe o misiune în slujba cetăţenilor şi a unităţii europene. Am considerat necesar ca toate acţiunile noastre să fie construite în jurul coeziunii ca valoare comună europeană. România a demonstrat că poate performa cu succes pe fondul unor provocări şi tendinţe care pun sub semnul întrebării determinarea Uniunii de a progresa”, a spus Viorica Dăncilă.

Aceasta a prezentat apoi cifrele celor şase luni de mandat.

”Am dovedit capacitatea României de a contribui la valoarea adăugată a Uniunii Europene, aspect reflectat în bilanţul consistent pe care îl predăm: 90 de dosare legislativ a finalizate şi aproximativ 2.500 de evenimente şi reuniuni organizate. Totodată, am facilitat adoptarea a 84 de concluzii ale Consiliului pe multiple teme de interes comun. Ne-am dorit ca prin exercitarea acestui mandat să avem rezultate vizibile, durabile la care cetăţenii se se poate raporta cu uşurinţă şi claritate. Aceste rezultate conferă o identitate veritabilă primei noastre Preşedinţii la care consider că ne putem raporta cu toţii”, a mai spus Dăncil

”În Balcanii de Vest am reuşit ca, pe fondul unui context complex, să păstrăm evoluţiile remarcabile şi chiar istorice înregistrate anul trecut şi să menţinem oportunităţile strategice create pentru partenerii din regiune, mă refer la Albania şi Macedonia de Nord. Relevanţa obiectivelor noastre este majoră în pilonul Europa valorilor comune”, a mai spus Dăncilă.

În plus, aceasta a prezentat câteva dintre biectvele mandatului la conducerea Consiliului Uniunii Europene.

”Fenomenul dezinformării este de o actualitate incontestabilă şi de aceea am transmis Consiliului European raportul privind combaterea dezinformării şi asigurarea unor alegeri europene corecte. Un alt obiectiv major al preşedinţiei noastre a vizat combaterea antisemitismului, a xenofobiei, a discursului bazat pe ură şi a tuturor formelor de intoleranţă. Sperăm ca aceste eforturi vor fi continuate de către partenerii noştrii din trio. Credem că promovarea egalităţii de şanse şi de gen este un obiectiv major care s-a regăsit de altfel în arhitectura noilor instituţii europene, a Parlamentului European şi a Comisiei Europene. Ne-am asumat că vom acţiona în sensul consolidării proiectul european şi, pe parcursul celor şase luni ale mandatului nostru, am demonstrat că pro-europenismul trebuie alimentat prin acţiune constantă”, a mai spus Dăncilă.

Premierul s-a declarat profund ataşată de valorile europene.

”M-am implicat personal şi cu toate dăruirea în buna desfăşurare a acestei preşedinţii şi dintr-o motivaţie personală, determinată de ataşamentul profund faţă de idealul proiectului european. Fac parte din generaţia care s-a maturizat cu această aspiraţie la deplinătatea integrării europene şi a recunoaşterii acesteia pentru România. Cred că acest sentiment de recunoaştere a însemnătăţii pe care o are Uniunea Europeană pentru cetăţeni are nevoie să fie cultivat în permanenţă prin rezultate concrete. Proiectul nostru nu trebuie să promoveze o Europa cu mai multe viteze şi nici a cercurilor concentrice. România va continua să promoveze obiectivul comun de consolidare a proiectului european şi va urmări în acelaşi timp definitivarea integrării sale. Mă refer aici, desigur, la integrarea de deplină a ţării noastre în Spaţiul Schengen, în cadrul căruia acţionăm deja ca membru de facto”, a mai afirmat premierul.

În plus, Dăncilă a afirmat că România rămâne ataşată respectprii valorilor democratice şi statului de drept.

”Vom acţiona în continuare de o manieră pragmatică pentru promovarea principiilor din Declaraţia de la Sibiu şi rămânem profund ataşaţi respectării valorilor democratice şi a statului de drept. Este important, însă, să nu existe diferenţe între statele membre, falii care să creeze standarde diferite pentru cetăţenii europeni. Prin exercitarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, România a confirmat statutul de membru cu drepturi depline, ceea ce ne arată legitimitatea aspiraţiei noastre de încheiere a Mecanismului de Cooperare şi Verificare. Cred în continuare cu tărie că viitorul nostru, al tuturor, nu poate fi imaginat altfel decât în cadrul unei Europe mai puternice şi mai coezive, în beneficiul căreia am lucrat cu entuziasm, încredere şi profesionalism în ultimele şase luni. Am convingerea că eforturile preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene reprezintă o bază consistentă pentru continuarea avansării agendei europene în perioada următoare şi urez succes preşedenţiei finlandeze a Consiliului Uniunii Europene”, a încheiat Dăncilă.

România a deţinut, în perioada 1 ianuarie – 1 iulie 2019, pentru prima dată, preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene.