Un hotel din apropiere de Palatul Buckingham serveşte ceai la preţul de 200 de dolari pentru o ceaşcă

Hotelul The Rubens at the Palace din Londra are în meniu un sortiment rar de ceai la preţul de 500 de lire sterline (620 de dolari) ibricul, adică în jur de 200 de dolari o ceaşcă.

Produs în zonele înalte din Sri Lanka, frunzele Golden Tips sunt culese de mână de experţi în ceai şi uscate la soare pe pânze de catifea, care fac ca mugurii argintii să devină aurii, notează CNN.

Preţiosul ceai este disponibil doar la The Rubens, unde oaspeţii îl pot savura în timp ce privesc Palatul Buckingham.

Descris drept „o licoare extraordinară, cu textură uşoară, plăcută şi note fructate”, Golden Tips a provenit din colaborarea cu vânzătorul de ceai PMD.

Un ibric poate fi cumpărat împreună cu un meniul hotelului Royal Afternoon Tea care costă în jur de 55 de dolari pentru o persoană. Odată comandat, procesul de servire implică şi o ceremonie regală.