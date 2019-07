Cartelul camioanelor: Companiile romanesti ar putea recupera pana la o jumatate de miliard de euro

Operatorii de flote de vehicule utilitare din Romania se pot inregistra pana la finalul lunii iulie pe cartelcamioane.ro pentru a recupera pana la 10.000 euro pentru fiecare camion cumparat de nou in perioada aprilie 2004 – finalul anului 2016 de la DAF, Daimler, Iveco, MAN, Renault, Scania si Volvo.

Timp de 14 ani, cei 7 producatori de vehicule comerciale, ce detin 90% din piata europeana, au organizat un cartel care a scumpit pretul camioanelor noi cu 10% pana la 20%.

In Romania, sunt vizate 52.000 de vehicule cu masa de la 6 tone in sus. Doar primii proprietari ai acestor camioane cumparate de noi pot face actiunea. Acestia nu vor plati nimic, compania Financialright va finanta casa de avocatura Hausfeld si va obtine 30% din banii primiti de la producatorii de camioane, restul de 70% vor ajunge la companiile care au cumparat de noi camioanele si au platit preturi mai mari decat ar fi fost normal intr-un mod nejustificat.

Operatorii de flote din Romania trebuie sa se inscrie pana la finalul lunii iulie 2019 in aceasta a treia etapa impotriva cartelului camioanelor. Ulterior, in august – septembrie, acestia vor putea transmite documentele .

La nivel european, zece milioane de camioane au avut pretul majorat cu cel putin 10% din cauza cartelului. Este posibil ca la nivel european doar pentru un milion dintre acestea sa fie recuperat prejudiciul.

In iulie 2016, Comisia Europeana a descoperit implicarea a cinci dintre principalii producatori europeni de camioane – DAF, Daimler, Iveco, MAN si Volvo- in constituirea unui cartel ilegal de stabilire a preturilor, in perioada ianuarie 1997 – ianuarie 2011 ( timp de 14 ani), care a actionat in intreg Spatiul Economic European.

Actiunea in instanta este asigurata de casa de avocatura Hausfeld Rechtsanwalte LLP, una dintre cele mai mari firme de avocatura din Europa si SUA specializata in dreptul concurentei.

Hausfeld are parteneriat cu UNTRR in Romania similar cu cel avut cu alte asociatii ale transportatorilor rutieri din Uniunea Europeana, precum BGL – Germania, TLN – Olanda, SA – Suedia, Cesmad Bohemia – Cehia, Cesmad Slovakia – Slovacia.

Pentru transportatorii rutieri din Romania, actiunea juridica va avea loc in Germania, unde legislatia este prietenoasa cu firmele afectate de intelegerile de tip cartel.

Financialright Claims si Hausfeld au depus deja impotriva cartelului doua cereri pentru aproape 150.000 de camioane din toata Europa la sfarsitul lui 2017 si 2018. A treia cerere urmeaza sa fie depusa la finalul acestui an.

