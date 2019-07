Mihai Sturzu a renunţat la muzică şi la politică şi s-a făcut pilot la Wizz Air

A fondat trupa Hi-Q, care a rezistat în plan muzical timp de exact 18 ani, apoi a intrat în politică şi a fost parlamentar PSD. Mihai Sturzu a decis însă acum patru ani să îşi schimbe total cariera şi îşi urmeze visul din copilărie, acela de a deveni pilot. De un an şi jumătate este pilot la Wizz Air, are deja peste 1.000 de ore de zbor şi zboară numai pe rute externe pe avioane Airbus. Mihai Sturzu a vorbit într-un interviu pentru News.ro despre cum a decis să îşi schimbe radical meseria şi ce planuri de viitor are. El a declarat că vrea să devină comandant de aeronavă în câţiva ani, când va îndeplini condiţiile necesare, şi vorbeşte şi despre destinaţiile sale preferate. În ceea ce priveşte obiectivele sale din politică, acestea au rămas în plan secundar. ”Să fie sănătoşi toţi mafioţii, toţi securiştii, toţi interlopii din politică. Recunosc, nu pot să le fac faţă!”, spune el. Acum este membru Pro România.

”Ştiu că sună ca un clişeu, dar este fix visul copilăriei mele. Eu sunt născut în 1979, am trăit 10 ani în comunism. În vremea aceea, nu aveai voie să ai paşaport, nu puteai să te plimbi în afara ţării. Astăzi este mult mai uşor să pleci în străinătate. Dacă vrei, de exemplu să mergi săptămâna viitoare la Paris, mergi la Paris. Copil fiind, văzând acele ‘dâre’ pe cer, urmele lăsate de avioanele cu reacţie, mă întrebam ‘Oare cum e să fiu şi eu în acel avion?’, pe care nici nu visam să îl pilotez. Şi oarecum, a rămas treaba asta, în adâncul conştiinţei mele. Şi, când aveam 32 de ani, mi-am dat seama că, deşi duceam o viaţă liniştită, eu totuşi nu îmi trăisem visul din copilărie. Aşa că m-am făcut pilot. M-am dus la Ghimbav, acasă la mine la Braşov, am luat o licenţă PPL (Private Pilot Licence), cu care ai voie să pilotezi avioane de dimensiuni mici şi astfel am început să zbor cu orice avion găseam, mă rugam de prieteni să îmi împrumute sau mai închiriam cu prietenii avioane. Şi am tot zburat şi mi-a plăcut foarte mult”, a declarat Mihai Sturzu, pentru News.ro.

La un moment dat, în 2015, împreună cu nişte prieteni, a urmat cursuri pentru cea mai înaltă licenţă în aviaţie, ATPL (airline transport pilot licence), cu care ai voie să zbori orice tip de avion.

”A durat vreo doi ani şi jumătate, nu aveam toţi banii de la început, pe mine m-a costat circa 20.000 euro. În perioada aceea eram parlamentar. Am trimis apoi CV-ul la Wizz Air, m-au chemat la interviu, am luat interviul şi am fost foarte fericit. Acum zbor! E foarte, foarte frumos! Am semnat contract cu ei în decembrie 2017, iar jumătate de an am avut training-uri”, a mai spus el.

Acum are peste 1.000 de ore de zbor, zboară numai pe rute externe pe avioane Airbus A320 şi A321. ”Principalul avantaj este că toate avioanele companiei sunt noi”, afirmă Sturzu.

Pentru cei care nu îl cunoşteau, schimbarea a fost majoră.

”Eu aveam licenţă de pilot de avioane din acestea mici de mult timp, zburam des. Am văzut că s-a mirat opinia publică, se miră lumea că m-am făcut pilot. Ăsta e stilul meu de viaţă, de self-management, nu mă apuc să trâmbiţez lucruri care nu ştiu dacă au legătură cu interesul oamenilor sau nu. Nici când aveam trupa, noi nu apăream la televizor sau în presă să spunem cine cu cine e cuplat, cine ce maşină îşi cumpără sau ceva. Faptul că sunt pilot şi că oamenii sunt interesaţi de asta mi se pare măgulitor, recunosc, dar m-a luat prin surprindere”, precizează el.

Spune că îşi cunoaşte programul cu un an înainte.

”Ştiu exact când zbor şi când nu zbor. Cel mai greu mi-este să mă trezesc la zborurile de dimineaţă, când trebuie să mă trezesc la 03:30, 04:00, când am check-in la 05:00, dar şi zborurile acestea au avantajele lor, că la prânz eşti înapoi acasă şi ai terminat treaba pe ziua respectivă. Deci, ups and downs… Noi avem în principiu cam acelaşi program, decolezi de la Bucureşti, te duci la destinaţie si te intorci. Ceea ce se numeşte turn-around, adică perioada pe care o petreci la sol acolo, la noi e standard, 35 de minute, in timpul ăsta debarcăm pasagerii care au ajuns acolo, alimentăm, îmbarcăm noii pasageri şi apoi plecăm acasă. E foarte simplu, pregătim zborul de retur şi gata, ceea ce pentru mine e un avantaj. Faptul că nu am lay-overs, adică nu te duci şi rămâi acolo peste noapte, mie îmi convine: să dorm acasă în fiecare zi e perfect”, povesteşte Sturzu.

Zboară timp de cinci zile, iar patru zile este liber.

”La fiecare cinci zile zburate, am un weekend de patru zile, pe care le ştiu exact cu un an înainte. Aşa că, dacă mă întrebi acum, în iulie 2019, eu ştiu când am acele zile libere. Lucrurile sunt foarte stricte în aviaţie, şi cel mai important pentru mine este să mă odihnesc, să fiu mereu la curent ce modificări apar legat de diferitele aeroporturi unde zburăm, astea sunt lucrurile importante. Noi la fiecare şase luni avem şi simulatoare, nişte examene de fapt, dar în aviaţie cea mai importantă este standardizarea. Noi avem nişte standarde de la care nimeni nu se abate, toată lumea zboară în concordanţă cu standardele respective, şi toată lumea e fericită. Safety first”, adaugă el.

”Merg la zbor cu drag”

Sturzu spune că este o perioadă bună să fii pilot.

”Eu merg la zbor cu drag. Acum văd că sunt foarte mulţi elevi la şcoală. Este o cerere fantastică. Doar dacă te uiţi pe un site în care spune că se caută piloţi, în fiecare săptămână eşti bombardat cu mailuri pentru astfel de joburi în toată lumea. Este o perioadă bună să fii pilot”, subliniază el.

Pilotul vorbeşte şi de locurile preferate de vacanţă.

”De cand zbor comercial si am acest program, am descoperit un nou tip de vacanţă. Eu, pe vremea mea, aveam vacanţă în ianuarie şi am fost cu colegii mei, recunosc, în toată lumea: am fost în America pe ambele părţi, am fost în Mexic, am fost în Africa, am fost în Asia, în Indochina, din Sri Lanka până în Filipine şi Honk Kong, am fost peste tot pe acolo. În Australia nu am fost, vreau să merg, şi în Japonia, poate la anul să merg. Acum însă, am descoperit împreună cu prietena mea – cu care sunt de trei ani şi ceva – vacanţele de patru zile în Europa. Recunosc că am bilete mai ieftine la Wizz Air, e normal… Şi am descoperit o groază de destinaţii absolut geniale în Europa. Mi-a plăcut foarte mult şi având lejeritatea astea, că eu ştiu de acum care sunt alea patru zile libere ale mele, cred că în Europa să vizitezi un oraş şi împrejurimile lui sunt absolut suficiente. De la Barcelona si Madrid, pâna la Ljubljana sau oraşe mai mici, e foarte frumos peste tot. Patru zile sunt suficiente cât să te deconectezi, să iei o gură de aer, să te întorci la Bucureşti cu o nouă energie, dar nici să te aşa rupi complet de ceea ce faci. E foarte bine”, spune Mihai Sturzu.

Recent a fost pe litoralul românesc într-o scurtă vacanţă.

”În august am vacanţă trei săptămâni şi voi face împreună cu prietena mea un road-trip în Italia şi un pic pe Riviera franceză, în sensul că zburăm până la Napoli, stăm 2-3 zile pe acolo, după care închiriem o maşină, o luăm către nord, în Umbria, Toscana, ne întoarcem către coastă, pe la Forte dei Marmi, după aceea Portofino, lăsăm maşina la Genoa, iar de aici luăm trenul, mergem la Nisa, că acolo degeaba ai maşina că n-ai unde să o parchezi şi oricum e foarte scump. Stăm patru zile la Nisa, cred că închiriez un scuter şi după aceea ne întoarcem de la Nisa la Bucureşti tot cu Wizz Air. Deci asta e vacanţa de vară”, mai spune el.

Spune că îi plac în egală măsură şi Singapore şi New York, deşi sunt culturi diferite.

”Cuba, iarăşi, este superbă. Şi insulele din Asia, mai ştiute şi mai neştiute. Am fost acum aproape 20 de ani pe nişte insule aproape pustii, şi am fost acum doi ani şi a apărut Starbucks pe ele. În Africa mi-a plăcut la fel de mult. Recunosc că am descoperit Europa cu mare plăcere: să călătoreşti e în sine o experienţă frumoasă. Uite, anul trecut am stat o lună şi jumătate în Toulouse, pentru că am făcut pregătirea pentru Airbus, chiar la centrul de pregătire pentru piloţi. Şase săptămâni am stat acolo, atât durează programul ăsta. Mi-a plăcut foarte mult Toulouse-ul. Sunt multe lucruri de făcut, oriunde te duci. Dacă ar fi să ajungă undeva, mesajul meu pentru oameni e să călătorească peste tot. Orice călătorie în sine, orice vacanţă în sine e o experienţă absolut genială. Şi la Braşov pe lângă noi, sunt bisericile fortificate, sunt spectaculoase. Eu sunt braşovean şi le-am revizitat de curând, chiar sunt spectaculoase, e o experienţă frumoasă la doar cativa kilometri de Braşov”, adaugă Sturzu.

Dacă ar fi să le dea câteva sfaturi turiştilor, el le cere să se ducă la aeroport din timp.

”E aglomeraţie peste tot. Ştiu că nu e confortabil, ştiu că Otopeniul nu e perfect. De multe ori şi noi, echipajele, ne strecurăm cu greu printre miile de turişti care sunt acolo. Să treci prin aeroport devine o experienţă din ce în ce mai grea. Şi vă spun asta din punct de vedere al pilotului care stă acolo în avion, suntem pregătiţi şi ni se spune ‘stati că mai avem încă cinci pasageri, zece pasageri, stai să vedem pe unde îi găsim’. În rest… să se bucure de vacanţă, să se ducă în vacanţe cu oamenii pe care îi iubesc, să nu se certe în vacanţe, să fie deschişi, să trăiască experienţe noi”, subliniază el.

El vorbeşte şi de planurile de viitor.

”Personal, mă concentrez foarte mult pe aviaţie, zbor foarte mult, îmi doresc să ajung comandant, acum sunt, evident, first-officer, ai nevoie de minim 3.500 de ore de zbor ca să fii comandant la noi, şi atunci asta fac, mă concentrez, învăţ, după amiaza asta mai am un examen de dat, online. În mintea mea, planul meu era să avem atât de mare succes cu trupa încât să avem propriul nostru avion şi eu să fiu pilot”, mai spune el.

A absolvit Facultatea de Litere la Braşov, iar ulterior a terminat Faculatea de Jurnalism la Bucureşti.

Muzica a fost un hobby, precizează Mihai Sturzu.

”Fac 40 de ani anul acesta şi am avut şansa fantastică să nu simt că muncesc o zi în viaţa mea. Toate hobby-urile şi pasiunile mele au devenit treptat joburi. Am făcut trupa Hi-Q din pasiune, în clasa a X-a, împreună cu prietenul meu Florin, şi timp de 18 ani a fost business-ul nostru. Apoi am intrat în politică sperând că voi ajuta la progresul ţării mele şi am ajuns deputat. Cred că am făcut câteva lucruri bune în Parlament. Am visat să fiu pilot şi sunt pilot”, a afirmat el.

Întrebat de planurile sale din plan muzical, spune că acestea s-au oprit de mult.

”Exact în ziua în care trupa a împlinit 18 ani, adică pe 29 iulie 2014, am zis gata, e momentul să ne oprim, ne-am strâns mâna. Pur şi simplu, ne-am dat seama că nu mai putem aloca atâta timp şi energie trupei cât ar fi fost nevoie. Pentru că, să ai o trupă de muzică este un job full time”, povesteşte Mihai Sturzu.

”Să fie sănătoşi toţi mafioţii, toţi securiştii, toţi interlopii din politică. Recunosc, nu pot să le fac faţă!”

Mihai Sturzu a intrat în PSD în 2010-2011, iar acum este membru Pro România.

”L-am convins pe Ponta să plece din PSD. Am intrat în PSD în 2010-2011, până în 2015, când am văzut ascensiunea fulminantă a lui Liviu Dragnea, care era de neoprit atunci, intrase în febra puterii. Mi-am dat seama că e foarte greşit ce se întâmplă. În cele două congrese PSD din 2015, i-am cerut de fiecare dată demisia şi în mod public, dar şi în privat. Dar nu s-a întâmplat nimic, astfel că ulterior mi-am eu dat demisia din partid. Nu se mai putea. În 2016 am candidat independent la Braşov”, a precizat el.

Anul acesta l-a sprijinit pe Victor Ponta, a coordonat organizaţia de la Braşov. Spune că a luat de două ori mai multe voturi decât estimase partidul.

”Politica a devenit un hobby, vreau să fac ceva pentru ţara mea, dar, pe de altă parte, văd ce multă influenţă are ceea ce noi nu vedem public. Şi nu mai am energie şi resurse personale încât să mă lupt cu nişte mori de vânt. Să fie sănătoşi toţi mafioţii, toţi securiştii, toţi interlopii din politică. Recunosc, nu pot să le fac faţă! Atât timp cât în România calitatea de parlamentar nu îţi permite să ai un alt job, eu nu vreau să fiu parlamentar, pentru că mie îmi place să zbor! Mi se pare că fac mai mult bine unor oameni ducându-i şi aducându-i din vacanţe, de la serviciu, de la familie, ca pilot, decât în Parlament unde, numai pentru o lege amărâtă, te lupţi ani de zile cu tot felul de interese, cu tot felul de nenorociri, toată lumea vorbeşte urât de tine. Pentru ce?”, se întreabă el.

Mihai Sturzu spune că nu are gânduri de ascensiune pe plan politic.

”Eu fac politică aşa ca un om care se implică dacă este solicitat, dacă nu, se descurcă şi mai bine. Nu, n-am niciun fel de plan de ascensiune în acest domeniu, pentru că în România nu poţi, nu ai voie, adică în orice altă ţară poţi să fii, politica n-ar trebui să fie un scop în sine, politica ar trebui să fie făcută de oameni care au o meserie, care au o şcoală, care au ce face, care nu se ocupă cu politică că să se îmbogăţească sau să facă afaceri pentru ei, ci se duc în politică să-şi ajute comunităţile. În multe locuri din lumea asta, cel puţin la nivel local, funcţiile de primar, de consilier local, sunt funcţii part-time. Deci ăla are şi el un serviciu, ca toată lumea, şi în timplul liber se ocupă să administreze o comunitate”, precizează Sturzu.