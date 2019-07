Beneficii ale Tranzactionarii Online cu Cryptomonede

Acest articol este realizat de Be Trader Academy, un centru acreditat care poate oferi o diploma europeana in finantare si tranzactionare. Be Trader Academy cu sediul in Bucuresti, Pipera nr.5 iti ofera posibilitatea de a invatat tranzactionarea online cu contracte de tip Futures, Options sau tranzactionarea online cu cryptomonede.

Tranzactionarea pe pietele financiare internationale a cunoscut schimbari majore in ultimele decenii. Totul a inceput in anii 1970 cu decizia Statelor Unite de a renunta la convertibilitatea dolarului in aur, marcand inceputul pietei forex (foreign exchange).

Mai tarziu, calculatorul personal si Internetul au revolutionat tradingul din nou. Dintr-o data, tranzactionarea online a devenit o realitate si o noua clasa de traderi a inceput sa invete cum se joaca la bursa.

Insa nu doar accesul la pietele financiare a evoluat, ci si pietele in sine. Cel mai bun exemplu vine de pe piata cryptomonedelor, piata ce a aparut doar cu cativa ani in urma.

Beneficiile Tranzactionarii Online pe Piata Crypto

Cryptomonedele au devenit favoritele traderilor retail (persoane fizice care tranzactioneaza online in nume personal), furand o bucata buna din piata forex. Notinuea de monede virtuale a atras si continua sa atraga numerosi fani peste tot in lume.

Satui de abuzurile bancilor centrale si sustinatori ai unui sistem international de plata descentralizat, foarte multi traderi isi incearca norocul pe piata crypto, incercand sa exploateze la maximum oportunitatile existente.

Volatilitate Ridicata

Unul dintre principalele motive pentru care traderii se indreapta spre piata de cryptomonede este volatilitatea ridicata. Sigur ca orice trade prezinta un risc, dar si potentiala recompensa e pe masura.

Nu cu mult timp in urma toata presa financiara internationala vorbea de “explozia” Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, etc. Sfarsitul lui 2017 a adus valori inimaginabile pentru BTCUSD (Bitcoin vs. Dollar American), cotatia aproape atingand 20000.

Pentru cei care au cumparat cu doar cativa ani in urma cand Bitcoin se vindea pe doar cativa dollari, o asemenea miscare a reprezentat afacerea vietii. Averi s-au facut peste noapte.

Intre timp, Bitcoin si celelalte monede virtuale au corectat. Au pierdut din valoare, in cazul BTCUSD cotatia coborand pana spre nivelul de 3000$ pentru un Bitcoin.

Insa tranzactionarea online nu presupune doar cumparare. Traderii (speculatorii) pot sa si vanda, sa deschida pozitii “short”, intocmai ca si pe piata forex.

Posibilitatea de Tranzactionare Long si Short

Cum am mentionat mai devreme, volatilitatea ridicata de pe piata cryptomonedelor este unul dintre beneficiile majore ale tranzactionarii pe aceasta piata. Pana in acest moment piata forex (unde se tranzactioneaza monedele fiat ale tuturor tarilor din lume) detinea titlul de cea mai volatila piata din lume, insa de cand au aparut cryptomonedele, volatilitatea este mai ridicata aici.

Orice curs trading cryptomonede mentioneaza faptul ca traderii pot cumpara dar si vinde monede. Tranzactionarea short are aceleasi reguli cu tranzactionarea long, cu exceptia ca traderii marcheaza un profit daca cryptomoneda scade in raport to dolarul american sau cu o alta moneda sau cryptomoneda.

Analiza Technica Conteaza Mai Mult Decat Cea Fundamentala

Un alt beneficiu al tranzactionarii online cu cryptomonede este influenta mica a analizei fundamentale. Prin analiza fundamentala se intelege cumulul de factori economici, geopolitici, macroeconomici, dar si fenomene naturale ce pot afecta o economie si, implicit, valoarea unei monede.

Foarte importanta pe piata forex, analiza fundamental pierde insa teren cand vine vorba de piata crypto. Aceast lucru este valabil in special cand perechea tranzactionata contine doua cryptomonede, unde analiza technical devine primordiala.

O Piata Deschisa 24/7

In comparatie cu toate celelalte piete financiare internationale, piata cryptomonedelor este deschisa tot timpul. Cu alte cuvinte, oricine poate cumpara sau vinde cryptomonede chiar si in timpul sfarsitului de saptamana, sambata sau duminica.

Acest lucru nu este posibil pe pietele traditionale, cum ar fi piata forex sau pietele de actiuni. Datorita faptului ca majoritatea traderilor retail au o slujba in timpul saptamanii, asadar timp limitat de tranzactionare, piata cryptomonedelor este atractiva pentru ca se poate specula pe miscarile monedelor in timpul weekendului.

Prezenta pe o Piata Relativ Noua

Poate cel mai important beneficiu al tranzactionarii online cu cryptomonede este noutatea acestei piete. Fiind la inceput, nimeni nu stie exact unde va ajunge aceasta piata, care este potentialul ei adevarat, cat de repede va fi adoptat blockchain-ul (technologia care sta la baza majoritatii monedelor virtuale), si care va fi evolutia in timp.

Din acest motiv, marea majoritate a traderilor pe aceasta piata prefera sa cumpere, adica adopta pozitii long, ca sa beneficieze de pe urma unei eventuale cresteri rapide a acestei piete.

Coincidenta sau nu, din momentul in care contractele futures pe cryptomonede au fost introduse in Statele Unite, toata piata crypto a inceput sa scada. Insa nu insemana ca jucatorii institutionali (fonduri de pensii, hedge funds, si asa mai departe) au pozitii pe piata crypto, acesta fiind urmatorul pas asteptat de majoritatea traderilor retail.

Concluzie

Piata monedelor virtuale ofera posibilitatea diversificarii portofoliului si, in acelasi timp, de a tranzactiona pe o piata noua, promitatoare si cu o volatilitate ridicata. Mai mult decat atat, volatilitatea ridicata atrage multi traderi datorita potentialului de a profita rapid atat de miscarile short cat si de cele long. Daca doresti sa afli mai multe despre tranzactionarea online, ne poti contacta pe pagina de Facebook BeTrader Academy Romania unde se pot achizitiona cursuri despre tranzactionarea online cu Futures, Options sau Cryptomonede.