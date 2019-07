Cimentarea Bucurestiului: Cat costa „borduriada” din Sectorul 2?

Primaria Sectorului 2 a inceput in aceasta primavara o ampla actiune de reamenajare a spatiilor verzi de pe marile bulevarde si a parcurilor. Pe arterele principale, lucrarile vizeaza in principal montarea unor sisteme de irigatii, inaltarea bordurilor, amenajarea unor movile de pamant si plantarea de gazon. Operatiuni similare se fac si in parcuri.

Lucrarile se fac in baza unui acord-cadru incheiat anul trecut pe o perioada de 4 ani cu firma Cris Garden, potrivit datelor din sistemul electronic de achizitii publice. Valoarea estimata a acordului-cadru este de circa 110 milioane lei fara TVA, pana acum fiind semnate contracte subsecvente de circa 50 milioane lei. Cu cateva luni inainte firma a mai primit prin procedura simplificata 17 contracte, tot pentru intretinerea spatiilor verzi, in valoare totala de circa 5,7 milioane lei fara TVA.

In septembrie 2018, Primaria Sectorului 2 a atribuit prin licitatie un acord-cadru pe 4 ani pentru intretinerea si amenajarea spatiilor verzi din sector. Acesta a fost impartit in 5 loturi, pe fiecare lot fiind incheiat cate un contract. Toate au fost castigate de firma Cris Garden, valoarea lor insumand circa 111 milioane lei fara TVA.

Intre timp, Sectorul 6 al PSD-istului Gabriel Mutu trece printr-un proces similar, de distrugere a spatiilor verzi si instalarea de borduri.

