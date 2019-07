Cum reuseste franciza Studio20 sa detina cea mai buna oferta de angajari in videochat din Bucuresti de pe piata

Astazi, unul dintre cele mai bine platite joburi este cel de model. Multe tinere cauta tot mai des oferte de angajari in videochat in Bucuresti, astfel incat sa se bucure de independenta financiara si program flexibil. Indiferent de contestatarii acestui domeniu, videochatul continua sa se dezvolte cu o rapiditate uluitoare, gratie profesionalismului si transparentei cu care se desfasoara lucrurile. Numarul modelelor este in crestere de la an la an, astfel ca numai pe piata din Romania exista peste 100.000 de tinere care aleg o oferta de angajari in videochat in Bucuresti si peste tot in tara.

Piata de videochat se ridica la aproape 100 de milioane de euro, iar aceasta suma este in crestere. Cererea este foarte mare, iar de cealalta parte, castigurile sunt extrem de atragatoare pentru sutele de fete dornice sa isi atinga obiectivele.

Cu toate ca in acest domeniu exista o concurenta acerba intre studiouri, exista un nume care se remarca prin excelenta si profesionalism. Este vorba despre franciza Studio20, studioul care pune la dispozitie cea mai buna oferta de angajari videochat Bucuresti de pe piata si brandul care a schimbat viata a sute de tinere.

Pornind de la o idee atipica, mai exact videochatul glamour, care presupune o imbinare a stilurilor de videochat adult cu videochat non-adult, Studio20 a devenit un promotor al acestui tip de exprimare artistica si a reusit, in cei peste 18 ani de activitate, sa isi pastreze suprematia si notorietatea intr-o industrie in care competitia e la cel mai inalt nivel.

Reprezentantii Studio20 afirma ca acest studio de videochat este un business de succes pe termen lung, intrucat beneficiaza de legalitate completa in activitatea pe care o intreprinde, este transparent si orientat catre modele si se bazeaza pe munca, ambitie si determinare. Mai mult decat atat, studioul care dispune de cea mai buna oferta de angajari in videochat in Bucuresti si peste tot in tara a inregistrat o cifra de afaceri de peste 9 milioane de dolari si a platit taxe si impozite de peste 10 milioane de lei.

Gratie unei echipe profesioniste si dedicate, compania renumita s-a bucurat de numeroase performante la nivel international si reprezinta, in acelasi timp, prima franciza de studiouri de videochat din lume, fiind un exemplu excelent de urmat pentru toate firmele de acest gen. Acest lucru poate fi confirmat de toate aparitiile in presa si de evenimentele la care Studio20 a participat prin intermediul celor mai cunoscute modele.

Franciza Studio20 este prezenta atat in Romania, cat si in alte tari, precum Columbia, Ungaria si Statele Unite ale Americii. Aceasta se poate multiplica in orice oras mediu sau mare din Romania sau de oriunde pe glob, mai ales in prezent, cand cererea de angajari in videochat in Bucuresti si in lume este atat de mare. Demararea acestui business de real succes necesita o investitie de pana la 250.000 de euro pentru amenajarea spatiului, recrutarea si instruirea personalului, dotarea cu echipamente tehnologice de ultima generatie si capitalul circulant necesar in primele luni de activitate. Cu o astfel de investitie, profitul poate ajunge chiar si la 200.000 de euro pe an, asadar, nu e de mirare ca tot mai multe persoane aleg sa se implice in acest domeniu.