People analytics – soluție la criza forței de muncă

Digitalizarea își are avantajele demonstrate în creșterea competitivității economice. Implementarea soluțiilor digitale este o necesitate pentru susținerea competitivității. Numai că, premergător valorificării soluțiilor digitale este necesară cunoașterea acestora pentru a fi adoptate, după cum este relevant pentru fiecare companie. În acest moment, provocarea comună companiilor privind deficitul forței de muncă scoate în evidență soluția de analiză a datelor cu privire la angajați.

Avansul digitalizarii aduce informația la îndemâna utilizatorilor. Flerul sau instinctul nu mai sunt singurele unități de măsură a deciziilor. Grație analizei datelor, luarea deciziilor se face informat. Lipsa forței de muncă a condus la creșterea importanței ratei de retenție a angajaților. Existența datelor pe baza cărora top managementul și departamentele de resurse umane pot face modele de analiză predictivă se dovedesc foarte importante.

Tehnologia vine în ajutorul decidenților

Micro-segmentarea angajaților în funcție de indicatori de performanță, senioritate, rol, dar și corelarea acestora cu diverse variabile schimbă dinamica luării deciziilor de promovare, demitere, schemele de stimulare a angajaților, utilizarea optimă a personalului, designul organizațional.

Poziționată la intersecția dintre managementul resurselor umane, tehnologia informației și statistică, analiza datelor cu privire la angajați câștigă tot mai multă importanță. Dacă integrarea acestor trei componente se va dovedi robustă în luarea deciziilor dintr-o companie și la fel va fi și succesul implementării analizei datelor cu privire la angajați.

Agilitate fără tehnologie nu se poate

Studiul McKinsey „Digital America: A tale of the haves and have-mores” arată că acele companii care au capacități digitale avansate aplicate activelor, operațiunilor și forței de muncă își cresc veniturile și cota de piață mai repede decât competiția. Își cresc marja profitului de trei ori mai repede decât media industriei și de cele mai multe ori sunt și cei mai agili inovatori.

Există multă informație despre angajați în cadrul companiei. Doar că de cele mai multe ori este nestructurată, fragmentar stocată și procesată cu instrumente diverse și foarte rar integrată. Pentru decidenți este de-a dreptul neproductiv să te miști prin acest labirint de informații și să fii blocat în prea multă informație. De aceea competențele de analiză datelor privind angajații permit alinierea și crearea corelațiilor relevante dintre bucățile de informație.

Beneficiile analizei datelor privind angajații

Concret analiza datelor privind angajtii ajută la: identificarea metricelor relevante pentru oameni și activitatea de resurse umane, integrarea datelor din toate procesele de HR, conectarea metricelor de business cu cele de HR.

De asemenea ajută la înțelegerea motivelor din spatele atitudinilor, comportamentelor, performanței și rezultatelor angajaților, realizarea de predicții pe baza informațiilor din trecut și utilizarea datelor pentru modificări strategice care să schimbe pozitiv rezultatul final.

Potrivit McKinsey, companiile care folosesc analiza datelor privind angajații își cresc cu 80% eficiența în recrutare, cu 25% productivitatea și cu 50% rata de retenție.

Procese adaptate la strategie și tehnologie

Regândirea proceselor de afaceri ale companiilor, reevaluarea strategiilor de angajare și retenție a talentelor și a nevoilor forței de muncă sunt provocări și tot atâtea oportunități pentru companiile care adopta analiză datelor privind angajații. La fel sunt și analizarea cu atenție a numărului optim de persoane și a celor care pot fi redistribuite în alte locuri de muncă sau identificarea funcțiunilor de business unde ar putea fi necesare noi talente

Companiile care nu reușesc să facă un management în timp real al angajaților prin utilizarea responsabilă și profesionistă a datelor vor fi vulnerabile. Analiză datelor privind angajații este similară rezultatelor unei analize de laborator medical, adică un indicator de sănătate organizațională.

În loc de concluzie

La final, facem cinci recomandări pentru companiile interesate să implementeze soluția de analiză a datelor cu privire la angajați: