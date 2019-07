Romanii au stat aproape sapte ore fara curent electric in 2018

Romanii au petrecut aproape sapte ore fara energie electrica, in 2018, din cauza penelor de curent sau a lucrarilor la retele. Aceasta cifra este de peste doua ori mai mare fata de maximul de doua ore si jumatate in tarile avansate, potrivit unui raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie.

La nivel national, intreruperile in alimentarea cu energie au totalizat 407,73 de minute pe utilizator, anul trecut. Din acestea, 224 minute/utilizator au fost intreruperile neplanificate, adica penele de curent, iar 183 de minute au reprezentat intreruperi ca urmare a unor lucrari planificate.

In fruntea clasamentului distribuitorilor cu cea mai mica durata a intreruperilor se afla E-Distributie Muntenia, cu 184 de minute/utilizator. Urmeaza E-Distributie Dobrogea, cu 352 minute, SDEE Muntenia Nord – 353 minute, SDEE Transilvania Dus – 411 minute, E-Distributie Banat – 412 minute, Distributie Energie Oltenia – 439 minute, SDEE Transilvania Nord si, pe ultimul loc, Delgaz Grid – 593 minute.

Spre comparatie, intervalul de valori in tarile europene avansate este de circa 40-150 de minute pe an, noteaza reprezentantii ANRE.

Este vorba despre indicatorul de referinta SAIDI (System Average Interruption Duration Index), care reprezinta timpul mediu de intrerupere calculat ca o medie ponderata, impartind durata cumulata a intreruperilor lungi (mai lungi de trei minute) la numarul total de utilizatori.

In total, in Romania exista aproximativ 9,5 milioane de utilizatori de energie, din care 5,17 milioane in mediul urban si 4,28 milioane in cel rural.

Din numarul total total, doar 0,25% sunt racordati la retelele de medie si inalta tensiune, iar restul, la joasa tensiune.

Delgaz Grid are cel mai mare numar total de utilizatori, respectiv 1.469.771 (15,55% din total), urmat de Distributie Energie Oltenia, cu 1.438.717 (15,22%), iar E-Distributie Dobrogea are cel mai mic numar de utilizatori, respectiv 642.057 (6,79%) .

sursa wall-street.ro