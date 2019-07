Cat platesc primariile din Bucuresti pentru toaletarea arborilor?

Toaletarea arborilor este o afacere profitabila pentru companii, primariile din Bucuresti platind milioane de lei catre companiile cu care au incheiat contracte, insa, de multe ori toaletarea arborilor se face dupa ureche, coroana fiind distrusa aproape in totalitate, ceea ce duce la uscarea copacilor.

Potrivit specialistilor, pentru ca arborele sa nu fie afectat, taierile trebuie sa vizeze maxim 30% din coroana.

Primaria Capitalei, prin Compania Municipala Parcuri si Gradini Bucuresti, a incheiat pe 25 iunie 2019 un contract in valoare de circa 500.000 lei cu Econaturalia pentru defrisarea arborilor uscati din marile parcuri din Capitala.

Primaria Sectorului 1 a incheiat in iunie 2017 un acord-cadru pe doi ani pentru servicii de defrisare arbori, toaletare, scos cioate si radacini in valoare de 6,7 milioane lei (TVA inclus) cu firma Pxconstand Group.

Primaria Sectorului 2 a incheiat in iulie 2018 mai multe acorduri-cadru in valoare totala de circa 30 milioane lei, pentru o perioada de 4 ani, cu firma Cris Garden, pentru toaletari, defrisari si extragere radacini.

Primaria Sectorului 3 nu are contracte separate pentru toaletare, serviciul fiind inclus in contractele de intretinere a spatiilor verzi. Pretul pentru toaletarea unui copac variaza intre 30 si 400 lei, in functie de marime, pentru defrisare intre 200 si 550 lei, iar pentru scos radacini intre 160 si 500 lei.

Primaria sectorului 6 a incheiat in perioada mai-iunie 2018 doua acorduri-cadru pe doi ani pentru servicii de silvicultura, unul in valoare de 2.282.582 lei fara TVA cu firmele Geca Impex si Garden Center Group si unul de 2. 282.582 cu Geca Impex.

sursa wall-street.ro