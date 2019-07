Ministerul Finantelor anunta finalizarea planului de finantare externa

Ministerul Finantelor a finalizat planul de finantare externa pentru acest an, odata cu incasarea celor doua miliarde de euro provenite din a doua emisiune de euroobligatiuni din 2019, se arata intr-un comunicat publicat de institutie.

Realizata in doua transe, din care 1,4 miliarde euro cu maturitatea de 12 ani, cu o dobanda de 2,124% si 600 milioane euro prin redeschiderea maturitatii de 30 ani, cu o dobanda de 3,400%.

Emisiunea a fost supra subscrisa de circa 2,6 ori. In cadrul tranzactiei au participat un numar de 360 investitori, mare parte fiind investitori institutionali. Ministerul Finantelor vorbeste despre o prezenta echilibrata a investitorilor din Europa si SUA.

Potrivit MFP, strategia de executie a emisiunii a permis reducerea graduala a costurilor, pe fondul unei supra subscrieri pentru cele doua transe si a calitatii investitorilor care au plasat ordinele, care a atins un nivel maxim de aproximativ 6 miliarde euro. Fata de valorile cu care au fost lansate initial in piata cele doua transe, de circa 210 puncte de baza peste cotatia Mid-Swap pentru maturitatea de 12 ani si un randament de circa 3,55% pentru maturitatea de 30 ani, costurile au fost reduse gradual cu 15-25 puncte de baza, obtinandu-se in final prime de emisiune foarte scazute, respectiv 1 punct de baza pentru maturitatea de 12 ani si circa 7 puncte de baza pentru maturitatea de 30 ani.

„Emisiunea reprezinta o performanta deosebita a Ministerului Finantelor Publice in conditiile actuale de piata, care confirma inca o data increderea investitorilor pe termen lung in performanta economiei romanesti”, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor.

Ministerul Finantelor precizeaza, totodata, ca, prin aceasta tranzactie, a finalizat planul de finantare externa pentru acest an, consolidand rezerva in valuta a Trezoreriei Statului si asigurand pentru prima data pre-finantarea partiala a nevoilor de finantare estimate pentru anul 2020.

Pentru acest an ministerul are in vedere atragerea de resurse financiare de pe pietele externe, prin emiterea de eurooblogatiuni in volum de 4,25 miliarde euro (echivalent).

Primul imprumut de pe pietele externe din acest an a fost efectuat in luna martie, cand Romania a atras 3 miliarde euro, din care 1,35 miliarde euro cu maturitatea la 30 ani. Emisiunea a fost realizata in trei transe, din care 1,15 miliarde euro cu maturitatea de 7 ani, cu o dobanda de 2%, 500 milioane euro cu maturitatea de 15 ani, cu dobanda de 3,5%, si 1,35 miliarde euro cu maturitatea de 30 ani si dobanda de 4,625%.

Anul trecut, Romania a „iesit” pe piata internationala de capital de trei ori, reusind sa atraga imprumuturi de 3,75 miliarde de euro si 1,2 miliarde de dolari.

Costurile de finantare au crescut usor pe parcursul lui 2018, de la 2,5% pentru euroobligatiuni emise la inceput de februarie pe 12 ani, la 2,875% pentru euroobligatiuni pe 10 ani lansate in toamna. Pentru obligatiunile in euro cu maturitati mai mari, de peste 20 de ani, dobanzile au urcat de la 3,375% in februarie la 4,125% in octombrie.

Emisiunea a fost intermediata de catre BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Erste Group Bank AG, ING Bank NV si UniCredit AG.

