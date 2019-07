Rata mortalitatii infantile scade la jumatate in Romania

Rata mortalitatii infantile din Romania s-a redus la jumatate intre anii 2007-2017, numarul de decese in randul copiilor de pana intr-un an scazand de la 12 la 6,7 din mia de bebelusi nascuti vii. Cu toate acestea, tara noastra ramane cu cea mai mare rata a mortalitatii infantile din Uniunea Europeana.

Romania imparte pozitia fruntasa in acest top trist cu Malta, unde tot un numar de 6,7 copii din 1.000 nascuti au decedat in anul 2017 anterior implinirii varstei de un an, aproape dublu fata de media 3,6 decese la 1.000 de copii nascuti vii inregistrata de Uniunea Europeana.

Statisticile Eurostat arata ca aproximativ 18.200 de copii din Uniunea Europeana au decedat inainte de a implini varsta de un an, la nivelul anului 2017.

Cele mai putine decese in randul copiilor se inregistreaza in Cipru, respectiv 1,3 copii morti inainte de a implini un an din 1.000 de bebelusi nascuti si in Finlanda (2 decese la mia de nascuti vii).

Rata mortalitatii infantile in randul statelor din Uniunea Europeana a scazut de la 4,4 decese la 1.000 de nasteri la 3,6 morti din 1.000 de copii nascuti. Mai mult, daca ne uitam in ultimii 20 de ani, rata mortalitatii infantile aproape s-a injumatatit in UE, in contextul in care in 1997 se ridica la 6,8 decese la 1.000 de nasteri.

sursa wall-street.ro