Cum sunt concediati angajatii in diferite tari

Daca in Statele Unite ale Americii concedierile sunt rapide, iar angajatii au adesea cateva ore sa paraseasca firma, in alte tari aceasta practica ar fi considerata absurda sau cruda. Mai mult, sunt tari in care angajatilor li se permite sa isi caute de la job un nou loc de munca sau chiar primesc salarii compensatorii timp ani de zile.

– Angajatii concediati au, de obicei, intalniri scurte cu angajatorul sau reprezentantul HR in care li se explica de ce au fost concediati. In mod normal, au la dispozitie cateva ore sau maximum cateva zile sa plece din companie, in cadrul firmelor americane.

Aceasta practica este permisa de contractele incheiate intre cele doua parti, contracte in baza carora seful poate concedia un angajat pentru orice motiv, cata vreme acesta din urma nu este discriminat.

Un alt motiv ar putea fi faptul ca managerii americani nu doresc sa expuna informatii corporatiste sensibile angajatilor concediati, care ar putea dezvalui secretele.

-Germanii le permit angajatilor sa mai ramana cateva saptamani in companie pentru a-si finaliza proiectele si chiar pentru a-si cauta un nou loc de munca.

-Concedierile masive sunt un taboo in Japonia. Legea japoneza le permite angajatilor sa refuze pachetele acordate in caz de pensionare anticipata. Drept urmare, angajatii concediati – ale caror posturi s-au desfiintat – merg uneori in continuare la locul de munca si lucreaza la proiectele altor colegi.

In Japonia, concedierile sunt destul de rare, in mare parte datorita “sistemului de angajat pe viata”, in care angajatii raman de obicei multi ani in aceeasi companie. Contractul de munca permanenta este un element prin care politicile guvernamentale descurajeaza concedierea angajatilor.

-In Hong Kong, angajatii din banci care sunt concediati primesc plati compensatorii luni de zile. Mai mult, contractele celor cu functii inalte include salarii compensatorii pentru ani de zile, ceea ce transforma o concediere intr-o vacanta lunga platita.

-Suedia are una dintre cele mai progresiste culturi de concediere din lume

Angajatii de aici pot alege sa apeleze contra cost la asa-numite consilii private de securitate a locurilor de munca, care ajuta personalul concediat sa isi dezvolte noi abilitati si chiar sa obtina ajutor financiar.

Suedia este lider intre natiunile dezvoltate datorita sprijinului pe care il ofera angajatilor concediati sa revina in campul muncii, astfel ca 85% dintre acestia isi gasesc un job nou in mai putin de un an.

-In India, concedierile erau rusinoase pentru angajati. Pe masura ce economia a crescut si concedierile au devenit mai obisnuite, angajatii nu mai sunt stigmatizati pentru ca au fost dati afara.

sursa wall-street.ro