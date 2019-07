Locurile de munca pe care ai cele mai mari sanse sa te ocupi ACUM

Peste 26.300 de locuri de munca sunt disponibile pe piata locala in prezent, cele mai multe, peste 13.800, fiind accesibile persoanelor cu studii medii, se arata in datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

La nivel national, cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru:

-lucrator comercial (1.613),

-ucenic (1.288),

-agent de securitate (1.196),

-muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (1.099),

-muncitor necalificat in industria confectiilor (1.015),

-manipulant marfuri (666),

-confectioner-asamblor articole din textile (634),

-muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie (627),

-ambalator manual (582),

-Lacatus mecanic (563),

-vanzator (552).

Din cele 26.334 de locuri de munca vacante declarate de angajatori la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, 1.153 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer in diferite domenii de activitate, programator, manager, medic, contabil etc), 13.805 pentru persoanele cu studii liceale, postliceale, profesionale, restul locurilor de munca fiind destinate persoanelor cu studii primare/gimnaziale sau fara studii.

Oferta locurilor de munca la nivel national poate fi consultata pe site-ul ANOFM (www.anofm.ro), la sectiunea Persoane fizice/Locuri de munca vacante. In ceea ce priveste locurile de munca la nivel judetean, aceste informatii pot fi vizualizate pe pagina de internet a fiecarei agentii pentru ocuparea fortei de munca judetene/municipale sau la sediul acestora.

sursa wall-street.ro