Global Records investeste 2 milioane de euro in productiile sale

Industria muziala din Romania este o piata aflata intr-o continua evolutie si consolidare, iar Global Records este label-ul cu cea mai dinamica si rapida crestere. Prima platforma de entertainment full-service de la noi, Global Records investeste anual 2 milioane de euro in productiile si promovarea proiectelor sale. Cu o evolutie semnificativa pentru un label relativ tanar, Global Records isi adjudeca in acest moment rolul de lider in ceea ce priveste topul pieselor difuzate pe posturile TV muzicale de la noi.

In topurile Mediaforest 7 din 10 piese apatin, in medie, in fiecare saptamana, Global Records, iar label-ul inregistreaza cresteri semnificative si devine lider in topul difuzarilor pe cele mai importante posturi radio cu acoperire nationala. Hituri semnate de artisti precum The Motans, Carla’s Dreams, INNA, Delia, Irina Rimes sau Minelli domina playlistul posturilor de radio alaturi de piese internationale. La inceputul acestei veri, Global Records a condus Top 100 airplay-uri, timp de 7 saptamani consecutiv.

In perioada analizata (18 mai – 6 iulie), aproximativ 24 % din muzica difuzata pe posturile de radio este semnata de Global Records.

sursa wall-street.ro