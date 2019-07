Cat costa sa mergi cu trenul in Grecia

Cat costa sa mergi cu trenul in Grecia

CFR Calatori investeste in acest an peste 60 milioane de euro in infrastructura, pentru ca persoanele care se deplaseaza cu trenul sa traiasca o experienta placuta, introducand deasemenea vagoane noi pe cele mai importante rute ale sale.

Vagoanele au toate dotarile necesare unei calatorii din acest secol enumerand ca principale dotari: sisteme de climatizare, scaune comode, prize, Wi-Fi si toate acestea la o viteza de plasare de 140 km/h.

Un program pe care CFR Calatori la adoptat inca din 2018, este acela de a ajunge cu trenul pana in Salonic, Grecia. Nu putini prefera acest tip de transport datorita numeroaselor sale avantaje.

Avanjajele calatoriei cu trenul pana in Grecia:

Pretul pe care il plateste un calator pentru o calatorie cu trenul pana in Salonic incepe de la 44 de euro, dus, la clasa a 2-a, 55 de euro pentru cabina de 6 locuri si 61 de euro pentru cei care doresc o cabina cu 4 locuri.

Cel putin 20 de persoane aleg saptamanal calatoria cu trenul care dureaza 17 ore deoarece considera ca este una avantajoasa la pret, comoda, sigura, ajung odihniti la destinatie, timpul il pot petrece in mod constructiv cunoscund noi persoane, citind, admirand peisajele din Bulgaria si Grecia.

Ba mai mult, din 2019 pentru destinatiile internationale, CFR pune la dispozitie programul mersul trenurilor optiunea de a cumpara bilete de tren online. Daca alegeti ca biletele sa soseasca acasa printr-o firma de curierat biletele trebuie cumparate cu 8 zile inainte de calatoria propriu-zisa si nu mai mult de 3 luni in avans.

Cursa speciala catre Grecia are loc in fiecare vineri, si are ca statie de pornire Gara de Nord avand principalele opriri: Ruse, Velico Tarnovo, Pleven, Sofia, Kulata. Conform programului CFR, calatoria se incheie dupa 17 ore de mers cu trenul si o distanta de 745 kilometri, cu destinatia finala Salonic.

Important

Traseul nu are linie directa facandu-se schimb de tren la Ruse, granita cu Bulgaria. Calatoria se poate prelungi din Salonic pana in Atena, capitala Greciei, costul unui bilet fiind de 35 de euro la clasa a 2-a. Exista insa si un traseu pe timp de noapte pretul fiind de 20 de euro.

Acesta calatorie se poate face doar pe timpul verii, incepand din luna iunie si pana in septembrie.