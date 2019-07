Creste importul Romaniei de cereale

Romania a exportat in primele patru luni din 2019 cereale in suma de 716,4 milioane de euro, cu 15,8% mai mult comparativ cu perioada similara a anului trecut. In acelasi timp, importurile, in principal din Bulgaria, au crescut cu aproape 30%, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.

Pe de alta parte, importurile de cereale s-au cifrat la 161,1 milioane de euro (plus 28,8%), rezultand un excedent de 555,3 milioane de euro.

Exporturile de porumb au totalizat 391,4 milioane de euro, reprezentand 1,7% din total exporturi, iar cele de grau si meslin 310,94 milioane de euro (1,34% din total exporturi), scrie Agerpres.

Din totalul exporturilor de cereale, 34,36% au avut ca destinatie tari din Uniunea Europeana, acestea insumand 248,2 milioane de euro. Principalele destinatii au fost Italia (45,2 milioane de euro), Germania (36,4 milioane de euro) si Ungaria (29 milioane de euro).

In ceea ce priveste importurile, aproximativ 94,1% (116,6 milioane de euro) dintre acestea au provenit din tarile UE, in special din Bulgaria (importuri de cereale de 58,2 milioane de euro), Ungaria (53,2 milioane de euro) si Franta (25,7 milioane de euro).

sursa wall-street.ro