Metrou Bucuresti si importanta transportului subteran

Bucuresti este singurul oras din Romana unde exista o retea de metrou, insa este si singurul care are peste 2 milioane de locuitori. Este centrul universitar cel mai ales de tinerii absolventi de liceu care se indreapta spre studiile superioare si orasul cu cele mai multe locuri de munca disponibile.

Efectul numarului mare de locuitori de aici se resimte zilnic mai ales in trafic: la orele de varf se creeaza frecvent ambuteiaje, iar mijloacele de transport in comun sunt arhipline. Din acest motiv, reteaua de metrou din Bucuresti este absolut indispensabila pentru ca oamenii sa ajunga, zilnic, la locul de munca sau la locul unde studiaza.

Deplasarea in capitala poate fi facilitata daca utilizati harta Bucuresti pentru ca va ajuta sa alegeti cea mai buna varianta de traseu indiferen de locul in care vreti sa ajungeti.

La orele de varf, aglomeratia nu se creeaza doar in traficul rutier, ci si in cel subteran. Imaginea cu metrourile in care nu mai incape niciun om si cu peroanele pline de cei care asteapta urmatorul tren este bine cunoscuta mai ales celor care circula pe magistrala Berceni-Pipera, denumita si ,”magistrala corporatistilor”.

Zona Pipera este cea in care se afla sediile celor mai multe firme si corporatii, unde mii de bucuresteni trebuie sa ajunga zilnic la serviciu. Deplasarea pe distante mari cu masina personala sau cu mijloacele transport in comun suprateran este mai rar aleasa de bucuresteni deoarece este mai mult lenta din cauza semafoarelor si a numarului urias de masini din trafic. De aceea, oricine care vine in Bucuresti, indiferent de scop, stie ca trebuie sa se familiarizeze, in primul rand, cu harta metrou.

Reteaua de metrou din Bucuresti

In prezent, 4 magistrale de metrou fac legatura intre diversele zone si locatii din Bucuresti. Una dintre acestea 4 urmeaza sa fie prelungita, iar in constructie si in plan sunt prevazute inca 3 magistrale. Cresterea anuala a numarului de locuitori din Bucuresti a dus la suprapopularea orasului, motiv pentru care se impune extinderea retelei de transport subteran. In plus, in anumite zone inca nu sunt statii de metrou, iar oamenii sunt nevoiti sa petreaca foarte mult timp in drum spre si dinspre locul de munca.

Transportul subteran are, in primul rand, efectul de a reduce numarul de masini din trafic. In al doilea rand, este o metoda mult mai rapida de deplasare deoarece circulatia trenurilor nu este conditionata de semafoare, de alte masini sau de conditiile meteorologice. Programul de circulare este unul clar stabilit si se respecta, iar magistralele suprasolicitate au frecventa de circulare foarte ridicata.

Un Bucuresti in care metroul nu ar circula intr-o zi de lucru ar fi un Bucuresti 100% blocat pentru ca numarul de masini si de oameni care ar apela la traficul rutier s-ar dubla. Tranportul subteran ofera cetatenilor sansa de a a se deplasa intr-un timp relativ scurt spre destinatia dorita, dar ofera si traficului rutier favorul de a fi, totusi, accesibil.