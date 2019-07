Peste 800.000 de persoane au cerut cetatenia unui stat UE

Un numar de 825.447 de persoane au primit in anul 2017 cetatenia unui stat membru al Uniunii Europene, releva un raport al Biroului de statistica al UE (Eurostat) dat marti publicitatii.

Tarile membre UE care au acordat cel mai mare numar de cetatenii in 2017 au fost Italia (18% din total), Marea Britanie (15%), Germania si Franta (cate 14%), Suedia si Spania (cate 8%).

Principalii beneficiari ai primirii cetateniei UE au fost marocanii (67.848, reprezentand 8% din totalul celor care au obtinut cetatenia UE), albanezii (58.853, respectiv 7% din total) si turcii (31.618, respectiv 4% din total).

Principalele tari a caror cetatenie a fost solicitata de marocani sunt Franta, Spania si Italia. In cazul albanezilor, aceste tari sunt Grecia si Italia. Jumatate dintre turcii care au solicitat cetatenia UE in 2017 au facut acest lucru in Germania.

In 2017, Romania a acordat cetatenia sa pentru 6.804 de straini.

sursa wall-street.ro