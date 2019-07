Romania a avut 322 de locuitori la un medic

In anul 2018, activitatea din sistemul sanitar (public si privat) s-a desfasurat in aproape 62.000 unitati sanitare, din care 50.000 de unitati sanitare in mediul urban si 12.000 in mediul rural. In ceea ce priveste distributia unitatilor medicale, un medic din mediul rural ingrijeste de 8 ori mai multi pacienti decat unul de la oras, arata cel mai nou raport al INS.

Reteaua unitatilor sanitare s-a dezvoltat in principal in mediul urban pe parcursul anului trecut, la orase regasindu-se 91,3% din numarul total de spitale si unitati asimilate, potrivit publicatiei “Activitatea unitatilor sanitare” elaborata de Institutul National de Statistica. La polul opus, mediul rural se confrunta cu un deficit de unitati sanitare, unde doar 8,7% din spitalele si unitatile medicale isi desfasoara activitatea acolo.

Pe principalele categorii de unitati, reteaua sanitara a dispus in anul 2018 de: 524 spitale, fata de 510 spitale in anul 2017; 162 unitati asimilate spitalelor care ofera numai servicii de internare de zi sau servicii ambulatorii si internare de zi, fata de 124 unitati de acest tip in anul 2017; peste 11.000 de cabinete medicale independente de specialitate, cu 303 unitati mai multe decat in anul 2017; peste 15.000 de cabinete stomatologice independente, cu 108 unitati mai multe decat in anul precedent; aproape 11.000 de cabinete de medicina de familie, in scadere cu 111 cabinete fata de anul 2017.

De asemenea, reteaua de laboratoare medicale si reteaua farmaceutica au inregistrat cresteri fata de anul precedent, furnizand servicii prin intermediul a 6,5 mii laboratoare medicale si laboratoare de tehnica dentara si aproape 10 mii farmacii, drogherii si puncte farmaceutice.

Dintre cele 686 de spitale si unitati asimilate spitalelor care si-au desfasurat activitatea in anul 2018, numai 342 sunt unitati medicale mari (cu peste 100 de paturi), iar 265 sunt unitati medicale mici (cu mai putin de 50 de paturi).

„Distributia retelei unitatilor sanitare pe medii de rezidenta evidentiaza faptul ca reteaua sanitara s-a dezvoltat, in principal, in mediul urban, unde s-au regasit: 91,3% din numarul total de spitale si unitatile asimilate spitalelor si 93,2% din totalul ambulatoriilor integrate spitalelor si al ambulatoriilor de specialitate, 97,8% din totalul dispensarelor medicale, 98,1% din totalul policlinicilor, 98,2% din centrele medicale de specialitate, 97,4% din unitatile de ambulanta, transport pacienti si SMURD, precum si toate centrele de sanatate mintala, centrele de transfuzie sanguina si sanatoriile TBC”, se precizeaza in documentul citat.

Cele mai multe dintre cabinetele medicale au functionat, de asemenea, in mediul urban: 59,7% din totalul cabinetelor independente de medicina de familie, 85,5% dintre cabinetele stomatologice independente, 86,8% din cabinetele independente de medicina generala, 96,2% dintre cabinetele medicale independente de specialitate, 94,9% dintre alte tipuri de cabinete medicale (cabinete de medicina muncii, cabinete de intreprindere, cabinete de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca etc.), 99,1% dintre cabinetele medicale scolare, 99,6% dintre cabinetele stomatologice scolare, precum si toate cabinetele medicale si stomatologice studentesti.

In mediul urban au functionat si 66,9% dintre farmacii, 95,8% dintre laboratoarele de tehnica dentara, 95,9% dintre laboratoarele medicale, precum si 7 din cele 8 sanatorii balneare.

Sistemul de ingrijire sociala a oferit, in anul 2018, servicii de ingrijire medicala in 215 de unitati rezidentiale pentru persoane varstnice (60,9% dintre unitati fiind in mediul urban), 536 centre rezidentiale destinate persoanelor cu dizabilitati (68,8% in mediul urban) si in 106 de centre de zi, de asemenea, destinate persoanelor cu dizabilitati (104 dintre acestea situate in mediul urban).

Cat priveste mediul rural, acesta este deficitar din punct de vedere al acoperirii cu unitati medicale astfel ca este important ca reteaua de cabinete medicale de medicina de familie sa fie bine reprezentata, explica autorii documentului.

In mediul rural, asistenta medicala primara a fost asigurata de 40,3% dintre cabinetele independente de medicina de familie. Totodata, 60 de spitale si alte unitati medicale asimilate spitalelor in structura carora s-au regasit 24 de ambulatorii de spital, un numar de 8 ambulatorii de specialitate, 4 centre de diagnostic si tratament, unul din cele doua sanatorii de neuropsihiatrie au oferit asistenta medicala de specialitate in mediul rural.

„In anul 2018, fata de anul 2017, schimbarile intervenite in structura si numarul unitatilor sanitare au condus la cresteri ale numarului de paturi din spitale si unitati medico-sociale. Astfel, a crescut cu 707 numarul paturilor din spitale si cu 122 numarul paturilor din unitatile medico-sociale. Numarul paturilor din sanatoriile balneare, din cele de nevroze si din preventorii a ramas, in anul 2018, la acelasi nivel ca in anul 2017. Numarul paturilor din centrele de sanatate (cu paturi de spital) s-a diminuat cu 6 paturi, iar numarul paturilor din sanatoriile TBC s-a diminuat cu 8 paturi”, se mai arata in publicatia citata.

