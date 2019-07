Se lanseaza berea romaneasca Bucur

United Romanian Breweries Bereprod (URBB) lanseaza pe piata locala brandul de bere romaneasca Bucur, o bere pozitionata in segmentul premium. Bucur – bere de bulevard este o bere de calitate, care pastreaza raportul dintre traditie si modernitate, fiind inspirata de vechile retete romanesti de bere, la care s-au adaugat inovatii in ingrediente si tehnologie.

Bucur – bere de bulevard este o bere romaneasca care aduce in prezent povestile si atmosfera Bucurestiului de altadata, o bere a vechilor bulevarde, a noilor localuri si a unei generatii care se reinventeaza si apreciaza autenticitatea.

Bucur este o bere blonda, de un auriu intens, care combina trei tipuri de hamei, ceea ce ii confera o aroma florala distincta si echilibrata, cu nuante de menta si pin verde. Gustul usor amarui va satisfice pana si pe cei mai experimentati si sofisticati consumatori.

Incepand din aceasta vara, berea Bucur – bere de bulevard este disponibila la draught, in locatii horeca la nivel national.

„Nu intamplator am optat pentru Bucur – bere de bulevard. Bulevarul era, si este in continuare, acel loc unde se intampla toate lucrurile importante din viata urbei, locul unde se aduna cele mai interesante personaje si se spun povesti extraordinare, la un pahar de bere de calitate. Suntem fericiti sa putem oferi consumatorilor nostri, pe langa numeroasele branduri internationale consacrate, o bere romaneasca de legenda. Bucur – bere de bulevard este mai mult decat o legenda, este esenta trairii urbane, dinamice si cosmopolite in Romania. Mai mult, Bucur imbina armonios ideea de renastere cu bucuria si frumosul, atat de specifice poporului roman”, a declarat Paul Markovits, Vice Presedinte Marketing, URBB.

URBB este unul dintre cei mai mari producatori de bere de pe piata locala si singurul berar din Bucuresti dezvoltat printr-o investitie Greenfield. URBB ofera consumatorilor produse de cea mai inalta calitate, printr-un portofoliu format din marci premium si superpremium, internationale si romanesti, care include si o selectie variata de beri speciale. In prezent, portofoliul include: Tuborg, Tuborg Christmas Brew, Carlsberg, Carlsberg Elephant, Holsten, SKOL, SKOL Nepasteurizat, Guinness, Kilkenny, Weihenstephaner Hefe Weissbier, Weihenstephaner Vitus, Grimbergen Ambree, Grimbergen Blanche, Kronenbourg 1664 Blanc, Angelo Poretti, Bucur – bere de bulevard, cidrul premium Somersby si Granini pe piata bauturilor racoritoare.

