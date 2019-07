Unde merg romanii in mini-vacanta de Sfanta Maria

Nu mai este mult pana la asteptata mini-vacanta de 15 august, asa ca romanii probabil si-au facut din timp planuri pentru aceste zile. Ziua de 15 august este declarata libera legal in Romania, iar anul acesta va fi intr-o zi de joi, astfel ca, cel mai probabil, se va lega de weekend si vor rezulta patru zile libere ideale pentru un mini-concediu. Este de asteptat ca cei mai multi dintre romani sa se indrepte spre destinatii de vacanta, din Romania sau din alte tari, pentru a profita din plin de weekendul prelungit din luna august.

Destinatii in mini-vacanta de Sfanta Marie

Unde vor merge romanii in mini-vacanta de Sfanta Maria, adica in perioada 15-18 august? In primul rand, la mare! Romanii abia asteapta sa poata petrece 4 zile legate pe plaja si sa se racoreasca in mare, iar acesta este singurul prilej din aceasta vara cu care pot face asta fara sa isi ia zile de concediu de la locul de munca.

Pentru cei care au copii distractia va fi cu atat mai mare deoarece cei mici sunt cei mai fericiti cand vine vorba sa se joace in apa si in nisip. Daca alegeti varianta de a merge la mare, nu ratati rasaritul soarelui, care ofera un peisaj minunat in fiecare dimineata. Verificati seara ora exacta la care va rasari soarele a doua zi, astfel incat sa nu il ratati.

Pe locul doi ca destinatie de mini-vacanta se afla muntele, ales de cei care nu sunt prieteni cu soarele si cu nisipul si care prefera aerul curat de munte si temperaturile putin mai scazute. Nu inseamna ca cei care vor merge la munte nu vor putea face plaja. Dimpotriva, acestia se vor alege cu un bronz mai durabil deoarece se spune ca bronzul de munte dureaza mai mult decat cel de mare . Daca alegeti aceasta varianta de vacanta, aveti la dispozitie numeroase trasee montane in care va puteti aventura.

O alta alegere din ce in ce mai preferata de romani este sa isi petreaca vacantele in strainatate. Principalul argument in acest sens este bugetul, care, de multe ori, este mai redus pentru o vacanta in strainatate sau mai mare, dar cu conditii mai bune de cazare si masa.

Litoralul altor tari este, de asemenea, preferat de romani, deoarece, uneori si in anumite zone, este mai curat decat cel din Romania. In plus, vacantele in strainatate sunt de obicei planuite din timp, asa ca romanii cauta momentul potrivit pentru rezervari astfel incat sa poata beneficia de pachete promotionale avantajoase.