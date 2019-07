Cei mai buni angajatori din Romania

Renault Romania, OMV Petrom si Continental ocupa podiumul in clasamentul celor mai buni angajatori din economie, conform unui top realizat de Capital Media Production.

“Companiile prezente in clasament sunt principalii contributori la bugetul Romaniei. In plus, au construit o cultura care promoveaza responsabilitatea, respectul fata de munca si angajat, dar si dezvoltarea individuala. Astfel, ele creeaza, fara prea mare ajutor din partea statului, profesionistii de care are nevoie economia romaneasca, in prezent si in viitor”, declara Ciprian Mailat, managing director Capital Media Production, realizator al primei editii a anuarului “100 cei mai buni angajatori din economie”.

Pentru cele 100 de companii lucreaza peste 330.000 de angajati.

In alcatuirea clasamentului au fost punctate: numarul de angajati, nivelul salariului mediu net si beneficiile oferite angajatilor. La acestea s-a mai adaugat un criteriu – studiul Cei mai doriti angajatori, realizat de Catalyst, care are rolul de a arata o radiografie a brandului de angajator.

Fiecare din cele patru criterii au contat in proportii egale. In situatia in care mai multe companii sau grupuri de firme au obtinut acelasi punctaj, departajarea a fost realizata in functie de numarul de angajati.

“Principala provocare a acestui demers o constituie metodologia folosita in ierarhizare. De altfel, acesta este si motivul pentru care diversele topuri care au aparut de-a lungul timpului nu au avut relevanta. Prin urmare, am ales criterii obiective, singurele care pot fi greu contestate intr-un asemenea demers. Iar, ca informatiile sa fie sigure, le-am solicitat direct de la companii”, explica Ovidiu Anton, managing partner Capital Media Production.

Astazi, mai mult ca oricand, succesul unei companii este strans legat de modul in care stie sa cultive si sa promoveze resurse umana. Oamenii motivati si dedicati garanteaza dezvoltarea afacerii, fiind de multe ori principalul capital al companiei. Prezenta intre cei mai buni 100 de angajatori ai economiei este cea mai buna dovada ca avem de a face cu o companie de succes – potrivit realizatorilor anuarului.

Cei mai buni 10 angajatori:

1. Groupe Renault Romania – 17 puncte

2. OMV Petrom – 17 puncte

3. Grupul Continental Romania – 16 puncte

4. Grupul Bosch – 16 puncte

5. Orange Romania – 16 puncte

6. BRD – Groupe Societe Generale – 15 puncte

7. Microsoft – 15 puncte

8. Adobe Systems – 15 puncte

9. Kaufland – 14 puncte

10. Banca Transilvania – 14 puncte

