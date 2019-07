Polanski, Soderbergh și Pablo Larrain merg la Veneția. Drama de la Colectiv, în afara competiției

Cele mai noi filme semnate de regizori ca Polanski, Soderbergh și Pablo Larrain vor fi în competiție la Festivalul de Film de la Veneția 2019. Documentarul lui Alexander Nanău, care surprinde drama care a urmat incendiului Colectiv, a fost selectat pentru proiecție în afara competiției.

Filmele selectate pentru cea de-a 76-a ediție a Festivalului de film de la Veneția au fost anunțate joi în cadrul unei conferințe de presă susținute de Paolo Baratta, Președintele La Biennale di Venezia, și Alberto Barbera, directorul festivalului.

Festivalul se va deschide cu proiecția în premieră a peliculei regizate de Hirokazu Kore-eda, “The Truth”, cu Ethan Hawke, Catherine Deneuve și Juliette Binoche. Este primul film realizat de japonez după succesul peliculei sale ”Shoplifters”, pentru care a fost premiat la Cannes în 2018. Alături de acest film, în competiție sunt “The Perfect Candidate”, de Haifaa Al-Mansour (Arabia Saudită, Germania), “About Endlessness”, de Roy Andersson (Suedia), “Wasp Network”, de Olivier Assayas (Franța, Belgia), “Marriage Story”, de Noah Baumbach (SUA), “Guest of Honor”, de Atom Egoyan (Canada), “Ad Astra”, de James Gray (SUA), ”A Herdade”, de Tiago Guedes (Portugalia/Franța), ”Gloria Mundi”, de Robert Guediguian(Franța/Italia), ”Waiting for the Barbarians”, de Ciro Guerra (Italia), ”Ema”, de Pablo Larrain (Chile), ”Saturday Fiction”, de Lou Ye (China), ”Martin Eden”, de Pietro Marcello (Italia/ Franța), La Mafia Non e Piu Quella Di Una Volta”, de Franco Maresco (Italia), ”The Painted Bird”, de Vaclav Marhoul (Cehia, Ucraina, Slovacia), ”Il Sindaco del Rione Sanita”, de Mario Martone (Italia), ”Babyteeth” , de Shannon Murphy (Australia), ”Joker”, de Todd Phillips (SUA), ”J’Accuse”, de Roman Polanski (Franța/Italia), ”The Laundromat”, de Steven Soderbergh (SUA), ”No.7 Cherry Lane”, de Yonfan (Hong Kong)

Președintele juriului pentru competiția din acest an este argentinianca Lucrecia Martel. Autoarea unor pelicule ca “Zama” sau “La Ciénaga” este a șaptea femeie care deține această poziție în istoria festivalului.

Un film cu Claes Bang, Elizabeth Debicki și Mick Jagger, “The Burnt Orange Heresy”, proiectat în afara competiției, va marca închiderea ediției 2019 a festivalului.

În afara competiției vor rula și peliculele de ficțiune “Seberg”, de Benedict Andrews (SUA), “Vivere”, de Francesca Archibugi (Italy), “Mosul”, de Matthew Michael Carnahan (SUA), “Adults in the Room”, de Costa-Gavras (Franța, Grecia), “The King”, de David Michod (Marea Britanie, Ungaria) și “Tutto il mio folle amore”, de Gabriele Salvatores (Italia).

Tot în afara competiției va rula și filmul lui Alexander Nanău. ”Colectiv”, despre evenimentele care au urmat incendiului din clubul bucureștean afectat de incendiu, o producție România-Luxemburg. Alături de documentarul lui Nanău au fost anunțate în afara competiției și producții de non-ficțiune ca “Woman”, de Yann Arthus-Bertrand, Anastasia Mikova (Franța), “Roger Waters: Us + Them”, de Roger Waters (Marea Britanie), “I Diari di Angela – Noi Due Cineasti. Capitolo Secondo”, de Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi (Italia), “Citizen K”, de Alex Gibney (Marea Britanie, Statele Unite), “Citizen Rosi”, de Didi Gnocchi, Carolina Rosi (Italia), “The Kingmaker”, de Lauren Greenfield (Statele Unite), “State Funeral”, de Sergei Loznitsa (Olanda, Lituania), “45 Seconds of Laughter”, de Tim Robbins (SUA) și “Il pianeta in mare”, de Daniele Segre (Italia).

De proiecții speciale se vor bucura producțiile “No One Left Behind”, de Guillermo Arriaga (Mexic), “Electric Swan”, de Konstantina Kotzamani (Franța, Greecia, Argentina), “Irreversible – Inversion Integrale”, de Gaspar Noe (Franța), “ZeroZeroZero”, de Stefano Sollima (Italia, Franța), “The New Pope” (episoadele 2 și 7) Paolo Sorrentino (Italia, SUA), “Never Just a Dream: Stanley Kubrick And Eyes Wide Shut”, de Matt Wells (Marea Britanie), ca și “Eyes Wide Shut”, de Stanley Kubrick (SUA, Marea Britanie).

Pentru secțiunea ”Venice Classics”, au fost selectate peliculele “The Incredible Shrinking Man”, în regia lui Jack Arnold (1957), “The Grim Reaper”(1962) și “The Spider’s Stratagem” (1970), ambele de Bernardo Bertolucci, “The Criminal Life of Archibaldo del la Cruz”, de Luis Buñuel (1955), “The Crossing of the Rhine”, de Andre Cayatte (1960), “Maria Zef”, de Vittorio Cottafavi (1981), “Crash”, de David Cronenberg (1996), “Francesca”, de Manoel de Oliveira (1981), “The House is Black”, de Forough Farrokhzad (1962), “The White Sheik”, de Federico Fellini (1952), “Current”, de Istvan Gaal (1963), “The Hills of Marlik”, de Ebrahim Golestan (1964), “Death of a Bureaucrat”, de Tomas Gutierrez Alea (1966), “Out of the Blue”, de Dennis Hopper (1980), “Ecstacy”, de Gustav Machaty (1932), “Mauri”, de Merata Mita (1988), “Pigeon Shoot”, de Giuliano Montaldo (1961), “New York, New York”, de Martin Scorsese (1977), “The Red Snowball Tree”, de Vasiliy Shukshin (1973) și “Way of a Gaucho”, de Jacques Tourneur (1952).

În cadrul Venice Days, au fost anunțate “Seules Les Bêtes”, de Dominik Moll, “La llorona”, de Jayro Bustamante, “They Say Nothing Stays the Same”, de Joe Odagiri, “Un Monde Plus Grand”, de Fabienne Berthaud, “Corpus Christi”, de Jan Komasa, “Beware Of Children”, de Dag Johan Haugerud, “Un Divan à Tunis”, de Manele Labidi, “The Long Walk”, de Mattie Do, “Lingua Franca”, de Isabel Sandoval, “5 è Il Numero Perfetto”, de Igort, “Les Chevaux Voyageurs”, de Bartabas, “Mio Fratello Rincorre I Dinosauri”, de Stefano Cipani.

Pentru Venice College Cinema au fost selectate “The End of Love”, de Keren Ben Rafael, “Lessons of Love”, de Chiara Campara și “This is Not a Burial, It’s a Resurrection”, de Jeremiah Lemonhang Mosese. La secțiunea Sconfini au fost anunțate peliculele “Unposted”, de Elisa Amoruso, “The Scarecrows”, de Nouri Bouzid, “Once More Unto the Breach”, de Federico Ferrone și Michele Manzolini, ca și “Effetto Domino”, de Alessandro Rossetto.

Selecția Horizons/ Orizonturi reține titluri ca “Zumiriki”, de Osker Alegria, “Blanco En Blanco”, de Theo Court, “Mes Jours De Gloire”, de Antoine De Bary, ”Pelican Blood”, de Katrin Gebbe, ”Un Fils”, de Mehdi M Barsaouli, “Nevia”, de Nunzia De Stefano, “Moffie”, de Oliver Hermanus, “Hava, Maryam, Ayesha”, de Sahraa Karimi, “Rialto”, de Peter Mackie Burns, “The Criminal Man”, de Dmitry Mamuliya, “Revenir”, de Jessica Palud, “Giants Being Lonely”, de Grear Patterson, “Verdict”, de Raymund Ribay Gutierrez, “Balloon”, de Pema Tseden, “Just 6.5”, de Saeed Roustaee, “Shadow of Water”, de Sasidharan Sanal Kumar, “Sole”, de Carlo Sironi, “Madre”, de Rodrigo Sorogoyen și “Atlantis”, de Valentyn Vasyanovych.

Un eveniment special este dedicat proiecției “Goodbye, Dragon Inn”, de Tsai Ming-Liang.

Anul acesta, regizorul spaniol Pedro Almodóvar va primi Leul de Aur pentru întreaga carieră din partea organizatorilor.

Cea de-a 76-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția are loc între 29 august și 7 septembrie.