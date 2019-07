Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti devine, din toamna acestui an, prima unitate medicala din Capitala cu propriul heliport. Investitia de 800.000 de euro realizata de MaxBet va oferi o sansa in plus pacientilor aflati in stare grava si foarte grava, care au nevoie de ingrijire medicala inalt specializata.

Heliportul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti (SUUB) reprezinta o premiera pentru unitatile medicale din Bucuresti. Constructia este realizata pe Blocul Operator Central al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, iar data de finalizare a proiectului este estimata pentru finalul lunii august – urmand ca punerea in functiune sa se realizeze in aceasta toamna.

O alta premiera pentru unitatile medicale din Capitala este reprezentata de faptul ca elicopterele medicale vor beneficia de doua culoare de zbor, inclusiv pe timp de noapte! Astfel, indiferent de momentul zilei, elicopterele medicale de urgenta vor putea ateriza, iar cazurile medicale vor fi preluate de specialistii Unitatii de Primiri Urgente (UPU).

Odata cu noul heliport – amplasat pe Blocul Operator Central – pacientii vor fi transportati direct in Unitatea de Primiri Urgente cu ajutorul unui lift si al unui culoar suprateran, ambele investitii fiind de asemenea sustinute financiar in integralitate de MaxBet.

Investitia de 800.000 de euro realizata de MaxBet va oferi o sansa in plus pacientilor aflati in stare grava si foarte grava, care au nevoie de ingrijire medicala inalt specializata in Centrul Universitar Bucuresti, prin scurtarea timpului in care ajung la camera de garda.

Platforma heliportului are o structura metalica formata din rigle tip grinzi din otel si stalpi zabreliti, este dotata cu jgheaburi si plase de siguranta, cu instalatie electrica de balizaj, cu marcaje luminoase, cu echipamente de salvare, protectie si de stingere a incendiilor. Compania ABC Development Aviation este proiectantul si managerul de proiect al heliportului, societatea fiind specializata in constructia de heliporturi medicale si civile.

Dr. Adriana Nica, managerul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, a declarat ca in 2018, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Universitar au fost transferati cu elicopterul peste 200 de pacienti din toata tara, iar fiecare secunda este vitala in salvarea acestor oameni.

„Noul heliport ne va permite sa preluam si mai multe cazuri grave care vor putea beneficia de ingrijiri medicale avansate in Spitalul Universitar. Practic, avem un colectiv medical inalt specializat (medici, asistente medicale, infirmiere, brancardieri etc), iar in curand vom avea si cel mai modern heliport din tara. Este un proiect de succes care stabileste un nou standard de performanta in sistemul sanitar romanesc”, a declarat dr. Adriana Nica, managerul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti.

O alta investitie CSR derulata de MaxBet la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti a constat in amenajarea si dotarea Centrului de Pretransplant de celule stem, unde sunt pregatiti pacienti cu leucemie in vederea transplantului medular, investitia avand o valoare de 200.000 euro.

sursa wall-street.ro