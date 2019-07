Cum sa faci banking in orasul tau?

Odata ce ti-ai deschis propria afacere, intregul tau univers incepe sa se invarta in jurul ei. Petreci ore intregi punand la cale diverse strategii pentru a-ti asigura continuitatea pe o piata care de cele mai multe ori este extrem de competitiva, cauti talente care sa ridice valoarea echipei si sa iti impartaseasca viziunea, iar la finalul zilei, cand pui capul pe perna, tot simti ca parca ti-a scapat ceva.

In toata aceasta alergatura continua, e important sa iei decizii cat mai inteligente care sa iti sporeasca creativitatea. Pierderea timpului la ghiseul unei banci, oricat ar fi el de putin, pentru realizarea diverselor plati, clar nu este una dintre ele. Pana la urma, de ce ai alege sa faci asta cand te poti ocupa de majoritatea operatiunilor direct din biroul tau, prin cateva click-uri?

Dincolo de flexibilitate, costurile joaca si ele un rol extrem de important pentru ca fiecare ban in plus castigat inseamna investitii mai mari ce ii ofera afacerii tale mai multe sanse de reusita. Dupa ce am luat in considerare ambele ingrediente, ne-am gandit sa iti aratam un produs care le aduce impreuna si care te-ar putea ajuta sa faci banking mai simplu pentru afacerea ta.

Pachetul de cont curent pentru IMM-uri Nelimitat de la BT

Gandeste-te la acest pachet ca la un abonament telefonic cu minute nelimitate in retea. Acesta te scapa de grija costurilor pentru operatiunile realizate in reteaua BT, unde regasesti peste 280.000 de companii, printre care se afla probabil deja si o mare parte dintre partenerii tai. Si pentru ca, bineinteles, cateodata mai ai de efectuat operatiuni si in alte retele (adica la alte banci) ai posibilitatea sa iti alegi extraoptiuni, atat pentru platile in lei cat si cele in valuta.

Pachetul Nelimitat are un pret lunar fix, de 21 de lei, care te ajuta sa economisesti, asta pentru ca are un cost mai mic fata de cat ar trebui sa platesti pentru fiecare serviciu sau produs in parte.

Poti face: plati cu ordin de plata efectuate prin BT24 Internet & Mobile Banking, plati cu cec si bilet la ordin, cat si plati in valuta efectuate prin BT24 Internet & Mobile Banking. De asemenea, ai incluse si incasarile cu ordin de plata, cu cec si bilete la ordin din reteaua BT, cat si incasari in valuta. Ai si carduri de debit cate vrei si abonament gratuit la BT24 Internet&Mobile banking.

, ai acces la cateva extraoptiuni in lei si in valuta, cu care iti poti personaliza pachetul exact cum doresti. Cool, nu?

In cazul in care ai mai multe intrebari despre acest pachet sau orice tine de banking, poti gasi raspunsurile rapid pe Intreb BT, partenerul nostru care ne ajuta sa facem banking simplu si cool.

Ai acces si la cateva extraoptiuni in lei si in valuta, cu care iti poti personaliza pachetul exact cum doresti.

sursa wall-street.ro