Trucuri cum sa rezolvi conflictele repede

Cu totii trebuie, la un moment dat, sa avem de-a face cu oameni dificili, si in aceste situatii trebuie sa stim cum sa facem sa ne exprimam punctul de vedere fara a genera conflicte inutile.

In cele mai multe cazuri, oamenii furiosi tipa “pentru a se face auziti”. Ei vor sa fie apreciati, iubiti si respectati. Desi vor sa se simta importanti, nu stiu sa se exprime in mod constructiv. Cu atitudinea corecta, in orice conversatie, poti depasi aceste nesigurante si poti ajunge la o intelegere.

Iata cateva strategii care te pot ajuta sa calmezi rapid si silentios diputele, in beneficiul tuturor celor implicati:

1. Ramai calm

Lasa lucrurile sa isi urmeze cursul. De multe ori, o persoana furioasa va incerca sa te proviace prin discursul violent. O discutie in contradictoriu este ineficienta, pentru ca ridica bariere.

2. Lasa cealalta persoana sa vorbeasca

In clipa in care isi va termina de expus problema, cel mai probabil interlocutorul tau se va plictisi de vorbit. Uneori tot ceea ce isi doreste o persoana este sa fie ascultata – pentru ca astfel se simte cu adevarat importanta. Unii oameni pur si simplu se exprima in moduri care sunt contraproductive.

3. Ia in considerare cu adevarat punctul de vedere al celeilalte persoane

Incearca sa te pui in locul celuilalt. Evita sa ii spui direct “nu ai dreptate”. Cauta in discursul celuilalt argumente cu care esti de acord si consolideaza-ti pozitia bazandu-te pe ele.

4. Dovedeste ca asculti activ

Demonstreaza-i celuilalt ca ca nu doar il auzi, ci il si asculti.

5. Nu lasa situatia sa devina abuziva din punct de vedere verbal

Daca observi ca celalalt incepe sa ridice tonul si sa isi piarda cumpatul, cauta sa pui capat conversatiei, pentru a lasa lucrurile sa se linisteasca.

6. Daca ajungi la concluzia ca ai gresit, recunoaste si asuma-ti responsabilitatea

Nu este o rusine sa recunoasti cand gresesti. Ba mai mult, este o dovada ca iti pasa si de sentimentele celuilalt si iti doresti sa indrepti lucrurile. De multe ori, pentru celalalt este suficient doar sa iti recunosti vina, ca sa treaca peste situatia neplacuta.